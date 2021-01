Svitavy nezažily zrovna nejlepší vstup do sezony, ovšem v posledních týdnech jejich forma roste a aktuálně jim patří s bilancí 7 výher a 11 porážek deváté místo. Kolín je čtvrtý, ovšem jen jedna výhra ho dělí od třetího místa, kde se aktuálně nachází USK Praha.

Tým trenéra Pivody se opírá především o jádro českých hráčů v čele s dirigentem Romanem Markem, ostrostřelcem z perimetru je pak nestárnoucí Pavel Slezák spolu s Matějem Svobodou a pod košem operuje Václav Bujnoch, který přišel v létě z Opavy a také americký pivot Delvon Johnson, který strávil poslední dvě sezóny ve slovenské nejvyšší soutěži. Tím však výčet hráčů Svitav nekončí, z Opavy se týmu Turů stěhoval Rostislav Dragoun, z BK Olomoucko Adam Goga s Markem Sehnalem a těsně před začátkem nového ročníku se připojil rozehrávač Marek Welsch, který se vrátil po roce stráveném v zámořské NCAA.

“Od zápasu očekávám vyrovnanou bitvu. Svitavy nám určitě chtějí vrátit porážku z prvního zápasu. My musíme podat koncentrovaný výkon po celých 40 minut hry, a to především na obranné polovině. Věřím, že jsme dobře připraveni a utkání dovedeme do vítězného konce," uvedl kolínský asistent Filip Rytina.

V prvním vzájemném utkání ve Svitavách zvítězil Kolín 89:79. Bude se mu dařit i v odvetě?

Utkání v hale Spojů začíná v 17.45 hodin.