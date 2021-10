„Za výhru jsme velice rádi. Jindřichův Hradec se zlepšuje zápas od zápasu, což bylo vidět a na domácí palubovce bude určitě nebezpečný. Hraje klasický, rychlý basketbal, založený na individuálních dovednostech. Pokud si na to některý tým nedá pozor, může ho překvapit. Jsem rád, že jsme to v nějaké podobě zvládli. Hrálo se nám proti němu těžko a nesmírně si této výhry vážíme,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Bohužel jsme proti Kolínu prohráli o pět bodů, ale myslím si, že jsme předvedli solidní výkon a máme na čem stavět. Věřím, že v dalších zápasech budeme lepší a dotáhneme to do vítězného konce,“ podotkl forward Jindřichova Hradce Lukáš Stegbauer.

„Do Jindřichova Hradce jsme přijeli jako favorit, ale věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, což se potvrdilo. Nehráli jsme moc dobře, Hradec se naštěstí také celý zápas trápil. V koncovce jsme to dokázali urvat a důležité vítězství je naše,“ oddechl si křídelní útočník Kolína Filip Novotný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.