Kolín od začátku zápasu za soupeřem ztrácel, prohrál všechny čtvrtiny. Výsledkem byla porážka o 45 bodů. „Opava nám vrátila minulou prohru i s úroky. Byla ve všem lepší. Nemusíme se trefovat, ale musíme bojovat a to jsem postrádal,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Utkání se mi hodnotí lehce. Nastoupili jsme s ohromnou energií a již v první čtvrtině jsme dominovali. Všech deset hráčů, které jsem měl dnes k dispozici, odvedlo skvělou práci. Naše dominance byla zejména na doskocích. Kolín nám to trochu usnadnil, bylo vidět, že jeho motor Adam Číž nastoupil po zranění a nemohl odehrát obvyklou porci minut,“ řekl trenér Opavy Petr Czudek.

Oba trenéři dali prostor všem hráčům ze soupisky. Zatímco opavští střelci se činili, do koše se trefili všichni, deset z nich dokonce zaznamenalo dvouciferný počet bodů. Na straně Kolína byli takto úspěšní pouze tři z nich.

„Pokud budeme hrát jako dnes, tak musíme přemýšlet o předkole play-off a to by bylo hodně špatné. V poslední době hrajeme bez jiskry a to je škoda,“ konstatoval kapitán Kolína Adam Číž.

Body: Šiřina 18, Kouřil 17, Slavík 14, Švandrlík 13, Markusson 13, Gniadek 12, Zbránek 11, Kvapil 10, Jurečka 5, Dragoun 2 – Lošonský 15, Číž 14, Mareš 11, Novotný 8, Křivánek 8, Petráš 7, Dlugoš 5, Novák 2. Rozhodčí: Kučírek, Vošahlík, Vávrová. Trojky: 15/35:10/28. Střelba 2 body: 25/40:17/34. TH: 20/23:6/12. Diváků: 591. Průběh: 32:17, 54:29, 82:47.