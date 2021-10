Vysokoškoláci jsou prakticky nově poskládaným týmem, když na lavičce již tým nediriguje Dino Repeša, ale Američan Josh King a ústřední rozehrávač a hvězda týmu Ondřej Sehnal zamířil za vysněným zahraničním angažmá. Novým tvůrcem hry se tak stal Marek Vyroubal spolu s první novou akvizicí, Nathanielem Westem, pro kterého je angažmá u pražských Sov vůbec první profesionální v jeho kariéře. To samé platí o Kylu Mangasovi, elitnímu střelci ze zámořské NCAA.

„Začátek sezony nás nezastihl v nejlepší formě, ale teď nás čeká další utkání na domácí palubovce, kde si nemůžeme dovolit prohrávat. USK poskládalo velmi zajímavý tým, musíme zastavit jejich přechodovou fázi a donutit je do hry 5/5, pokud se nám to povede, věřím, že utkání zvládneme.,“ uvedl kolínský asistent Filip Rytina.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.