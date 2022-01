FOTO: Byla to hra na honěnou. Kozlové dotahovali, pak ale udeřil Vrdlovec

„Jsem velmi rád za vítězství na horké půdě Kolína, protože jsme měli problémy. Byli jsme v karanténě a někteří hráči trénovali teprve od čtvrtka. Myslím si, že vítězství bylo zasloužené, hlavně za obranu v druhém poločase, kde jsme trefili i některé těžší střely. Na konci už to bylo pouze kontrolované vítězství,“ uvedl trenér Hradce Králové Lubomír Peterka.

V letošní sezoně platilo, že vítězil domácí tým. Ze začátku to také vypadalo, že by se v tomto trendu mohlo pokračovat. Kolín si od začátku držel menší odstup, až v závěru první půle o náskok přišel.

Po změně stran se karty obrátily. Byl to naopak Hradec, který se domácím vzdaloval. V jednu chvíli si vypracoval jedenáctibodové vedení. Toto manko Kolín stáhl na rozdíl jednoho bodu. Když se hosté zanedlouho opět dostali do dvouciferného trháku, na to už Medvědi odpověď nenašli. Možná i proto, že jim v závěru chyběl rozehrávač Číž, který si při jednom souboji pod košem poranil kotník.

„Zápas se mi hodnotí velmi těžko, protože jsem hrál proti svému bývalému klubu. Bohužel jsme nezvítězili,“ řekl pivot Kolína Pavol Lošonský.

„Byly tam pasáže, kdy jsme byli velmi laxní. Dokázali jsme si sice vybudovat náskok a také jsme vedli, ale vlastními chybami jsme to nezvládli. V závěru jsme udělali velmi mnoho chyb a oni toho zkušeně využili. Potrestali nás. Nestíhali jsme se vracet do obrany po jednoduchých ztrátách, a to rozhodlo zápas,“ dodal zklamaný Lošonský.

„Pro nás je to velmi důležitá výhra. Přestože jsem zápas nezačali dobře, tak jsme do poločasu zvládli uhrát vyrovnaný výsledek. Celý zápas se postupně vyvíjel v náš prospěch. Myslím si, že jsme odvedli dobrou práci v obraně. Jsem velmi rád, že nám to šlo. Po té pauze nám to dost pomohlo,“ uvedl pivot Hradce Peter Sedmák.

Body: Lošonský 21, Petráš 21, Číž 14, Novotný 12, Rožánek 6, Jelínek 4, Mareš 2 – Stamenkovic 17, Pešaković 14, Sedmák 14, Goga 9, Pavlović 8, Peterka 8, Škranc 8, Vujović 5, Kantůrek 3. Rozhodčí: Blahout, Kec, Bohata. Trojky: 31/6:34/12. Střelba 2 body: 44/26:34/20. TH: 18/10:15/10. Doskoky: 45:39. Chyby: 21:20. Diváků: 518.

