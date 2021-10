"Za výhru proti velice silné Opavě, kterou považuji za téměř jasného favorita na finále, si opravdu nesmírně vážíme. Po minulém zpackaném utkání proti Ústí jsme ukázali, že jsme basketbal nezapomněli hrát. Kluci hráli výborně v útoku i obraně, zastavili jsme jasně nejlepšího doskakovače soutěže, který má v průměru šestnáct doskoků. My jsme ho udrželi na sedmi doskocích. První poločas byl určitě hezčí basketbalově, druhý byl více boj na obou stranách. Ale i tak se hraje a my jsme ten boj nakonec vyhráli,“ oddechl si trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Kolín předvedl velmi koncentrovaný výkon. Vedený byl Adamem Čížem, který si z nás dělal, co chtěl. Byl nejlepší na hřišti. My podali nejhloupější výkon pode mnou, co jsem v Opavě. Nebyli jsme schopni reagovat na nic, nebyli jsme schopni doskočit na balon, i když jsme byli ve vysoké sestavě. Soupeř hrál velice chytře. My jsme na to neuměli zareagovat. Buďme rádi, že ten rozdíl je takový, jaký je. Zatím je ta hala tady pro nás prokletá a doufám, že to časem prolomíme,“ podotkl trenér Opavy Petr Czudek.

Ve středu proti Ústí propadli, zejména po změně stran. Odpustek přišel velmi brzy a proti týmu, který má nejvyšší ambice. Kolín od začátku zápasu předváděl nápaditý basketbal. Dařilo se mu v útoku i obraně. Soupeř byl místy bezradný. Došlo to tak daleko, že hostující trenér v jednu chvíli vystřídal třeba čtyři hráče najednou. Marně. Proti Kolínu prostě nenamíchal ten správný koktejl.

Kolín prakticky celý zápas vedl. V první půli si vypracoval šestnáctibodový polštář, který pět minut před koncem ještě navýšil na jednadvacet bodů. Lídrem byl Adam Číž. Kolínský kapitán zaznamenal 28 bodů, čímž ukázal, že mu loňský titul MVP ročníku náleží plným právem.

„Do zápasu jsme šli s tím, že potřebujeme zastavit Šiřinu a odstavit Markussona na rozcestí, což se nám povedlo. Věděli jsme, že to bude tvrdé, že bude potřeba víc běhat a chtěli jsme víc využít toho, že budou unavení po dlouhé cestě. Přesto dávali těžké trojky. Ale my jsme se drželi taktického plánu a povedlo se nám vyhrát,“ konstatoval pivot Kolína Jiří Jelínek.

„Měli jsme špatný vstup do zápasu, celý první poločas jsme hořeli v obraně. Dostali jsme přes 50 bodů, což je strašně moc. Ve druhé půli jsme si možná drželi půlku na dostřel, ale stejně, jako v prvním poločase, nás trápila obrana a nejvíc asi doskok, kdy měl soupeř druhé šance. Domácí dávali jednoduché koše a ten závěr už jsme hráli vabank. Nějaké pozice jsme měli, ale k tomu v té naši špatné obraně se přidala smůla a Kolín vyhrál zaslouženě,“ řekl nejlepší střelec Opavy Radim Klečka.

Body: Číž 28, Lošonský 15, Mareš 12, Jelínek 11, Novotný 8, Křivánek 6, Rožánek 6, Petráš 6 – Klečka 17, Gniadek 13, Zbránek 12, Šiřina 8, Švandrlík 7, Slavík 7, Markusson 6, Kouřil 6, Jurečka 4, Dragoun 1. Rozhodčí: Kučírek, Jeřáb, Kovačovič. Střelba 2 body: 39/19:32/12. Trojky: 33/14:39/14. TH: 18/12:17/15. Doskoky: 49:35. Chyby: 17:20. Diváků: 512. Průběh: 25:16, 54:45, 71:58.