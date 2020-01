„Jsme rádi za toto vítězství. Víme, jak vypadá tabulka, a tak potřebujeme každé takovéto vítězství,“ řekl nejlepší hráč utkání David Machač.

„Po tři čtvrtiny jsme byli lepším týmem, ale v poslední čtvrtině jsme začali tahat za kratší konec. V otevřené koncovce trefil Durham dvě důležité trojky, které překlopily vítězství na stranu Kolína. U nás se takový hráč bohužel v koncovce nenašel,“ posteskl si Michal Mareš.

Od začátku za svým soupeřem zaostávali. Nikdy to ale nebylo o víc jak deset bodů. Ještě na začátku čtvrté části ztráceli, pak jako by je někdo polil živou vodou a hráči Kolína předvedli parádní obrat.

Když tři minuty před koncem trefil Durham trojku a pak proměnil nájezd, bylo jasné, že Kolín již náskok neztratí. Neztratil.

„Mohlo by se zdát, že hodnocení utkání bude snadné, ale opak je pravdou. Takto se do utkání nevstupuje. My jsme ve výrazně horším rozpoložení než USK. To bude hrát play-off a my naopak v této situaci hrajeme o záchranu. Cíleně jsme se připravovali na USK, které má velkou útočnou sílu, hraje na dobré vlně a potřebovali jsme ho zastavit v obraně. Ale my dostali v první čtvrtině 26 bodů. To je opravdu špatné. Celkově se nám první poločas nepovedl vůbec. O poločase jsme si k tomu něco řekli a pozměnili trochu taktiku. Jediné, co se nám vyplatilo, že jsme v první půlce hodně stříleli a zbyli nám síly na konec utkání,“ uvedl trenér Kolína Pavel Beneš.

„Musím přiznat, že USK bylo tři čtvrtiny lepší. My jsme vyhráli spíše vůlí. Velkou zásluhu na našem vítězství má David Machač, který hraje nad svoje maximum. Bez něho prostě hrát nemůžeme,“ dodal Beneš.

Kolín zaznamenal čtvrtou výhru v sezoně a posunul se z posledního místa na desáté. Naopak USK ukázalo, že mu to na týmy ze spodní části tabulky nejde.

„Byli jsme ve vedení třicet minut a domácí se nevzdali. Jsou to velcí bojovníci. Tým, který to nevzdává, střílí a drží opratě, jde kupředu. Jak obvykle říkám, stejně jako v životě, když se nevzdáváš a snažíš se bojovat, tak občas se vrátíš zpět a oni se zpět vrátili,“ podotkl trenér USK Dino Repeša.

„Hráli jsme velmi dobrý basketbal, ale ve čtvrté čtvrtině jsme byli psychicky velmi dole. Musíme analyzovat, co bylo příčinou dodal Repeša.

Body: Durham 23, Machač 14, Granić 13, Krefft 12, Číž 11, Igrutinovic 10, Kolář 7, Richardson 4 – Appleby 26, Marić 17, Mareš 14, Proleta 12, Stevanovic 9, Petružela 2, Sehnal 2, Štěrba 2, Vyroubal 2. Rozhodčí: Vyklický, Vošahlík, Zatloukal. Střelba 2 body: 30/22:33/18. Trojky: 26/10:33/11. TH: 29/20:24/17. Doskoky: 30:37. Chyby: 25:24. Diváků: 611. Čtvrtiny: 20:26, 24:23, 23:23, 27:14. Hráč utkání: Machač David (Kolín).