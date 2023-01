Paráda! Formu Kolína odnesla Jihlava, gólman Sajdl udržel čisté konto

Na hrací ploše to bylo znát. Trenér Adam Konvalinka nasadil do hry všechny hráče, kteří se podepsali pod postup do čtvrtfinále.

Nejvíc dal o sobě vědět Pavol Lošonský, který zaznamenal 25 bodů a 8 doskoků. Dalším dvouciferným střelcem byl kapitán Adam Číž, jenž si připsal 15 bodů, všechny z dlouhé vzdálenosti.

Body: Ikegwuruka 20, Linhart 8, Karasov 7, Oupoh J 7, Slowiak 7, Stegbauer 6, Valentíny 6, Bzonek 5 – Lošonský 25, Číž 15, Slavinskas 9, Novotný 8, Petráš 8, Dlugoš 5, Mareš 5, Jelínek 4, Křivánek 4. Rozhodčí: Nejezchleb, Karafiát. Trojky: 22/4:35/9. Střelba 2 body: 38/21:42/21. TH: 15/12:16/14. Doskoky: 36:46. Chyby: 19:18. Diváků: 100. Průběh: 15:27, 29:45, 48:56.

