Medvědi posilují. Jejich řady doplní Lukáš Stegbauer

S blížícím se play off posilují své ambice basketbalisté Kolína. Ti do svých řad přilákali z Jindřichova Hradce 27 letého Lukáše Stegbauera. S Medvědy podepsal smlouvu do konce sezony s následnou opcí na další dva roky.

Hradecký Lukáš Stegbauer (v bílém) podal proti Děčínu výborný výkon, který rámoval 18 body. Jeho tým zvítězil 106:75. | Foto: Lukáš Šamal