Český Brod byl efektivnější v proměňování šancí

„Myslím si, že utkání se muselo divákům velmi líbit. Bylo po celou dobu vyrovnané, ani jeden tým neodskočil do výraznějšího vedení. My jsme byli ve výsledku asi šťastnější, oba dva týmy nedávaly trestné hody a my jsme prohráli o strašně moc na doskoku. Troufám si tvrdit, že ten konec jsme ubojovali asi jen silou vůle. Pro nás super výhra,“ pochvaloval si trenér Kolína Adam Konvalinka.

„Odehráli jsme těžký zápas, věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. V první čtvrtině jsme zaostávali na obranném doskoku, kdy jsme dovolili Kolínu posbírat šest útočných doskoků, a to nás od začátku stálo i trochu lepší výsledek. Potom se to už tahalo, hodněkrát se v zápase vystřídalo vedení na obě strany, takže zápas byl velmi vyrovnaný. Pro nás je to obrovská škoda po tom, co jsme v zápase třiadvacet minut vedli, tak jsme ho nezvládli v koncovce. Utkání jsme oddřeli od první do poslední minuty a za to musím hráčům poděkovat,“ uvedl trenér Děčína Tomáš Grepl.

Děčín vedl ještě dvě minuty před koncem po dvou bodech Josipoviče 71:67, jenže Kolín se nevzdal a trojkou Křivánka a košem Číže otočil na 72:71. Po oddechovém čase Děčína skóroval Pomikálek, avšak na druhé straně Petráš překlopil vedení zpět na stranu Geosanu. To už do konce zbývalo jen 30 vteřin a Děčín znovu sáhl k oddechovému času. Po něm Válečníci nevyužili svůj čas na přesnou střelu a domácí tak získali cenný skalp lídra NBL.

„Jsme strašně rádi za výhru. Nevím, jestli to byl úplně krásný basket, ale byl bojovný a diváky to muselo vtáhnout. Na konci jsme měli asi o kousek víc štěstí. Jsme rádi, že jsme doma vyhráli po tom, co se nám nepodařilo porazit Opavu. Pokud budeme pokračovat v takhle tvrdé práci, budeme vyhrávat,“ konstatoval pivot Kolína Jiří Jelínek.

Body: Číž 16, Novotný 15, Petráš 14, Šiška 13, Křivánek 6, Autrey 4, Jelínek 2, Lošonský 2, Mareš 2 – Nichols 16, Pomikálek 13, Walton 12, Kroutil 9, Josipović 7, Svoboda 6, Mach 4, Macháč 4, Žikla 2. Rozhodčí: Matějek, Kapaňa, Hartig. Trojky: 25/7:30/7. Střelba 2 body: 33/20:36/23. TH: 20/13:16/6. Doskoky: 32:41. Chyby: 18:20. Diváků: 655. Průběh: 16:21, 37:39, 52:53.

