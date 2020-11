Kolín se brzy dostal do vedení o sedm bodů, jenomže jak ho rychle získal, tak ho také rychle ztratil. Najednou prohrával o osm bodů.

Na začátku druhé čtvrtiny to byl zase Kolín, kdo vedl. Ústí na to ale opět dokázalo zareagovat a odskočilo na rozdíl devíti bodů. Do přestávky Medvědi něco stáhli.

Domácí drželi ve hře Wallace a Skinner, oba nastříleli shodně 14 bodů. Prvně jmenovaný proměnil dokonce čtyři trojky.

Třetí čtvrtina patřila Ústí, které si postupně budovalo náskok, na začátku 26. minuty vedlo o čtrnáct bodů.

S Kolínem to nevypadalo dobře. Opět ale ukázal, že umí zabrat i za velmi nepříznivého stavu. Klíčovým mužem byl rozehrávač Číž, kterému to tam padalo ze všech vzdáleností. Když se připojili i další jeho spoluhráči, minutu před koncem čtvrté čtvrtiny po koši Jelínka vedl Kolín 86:85.

Bohužel to bylo naposledy, co se mohl radovat z proměněného koše. Naopak hosté prokázali v dramatické koncovce pevnější nervy a přesnější ruku.

Kolín tak v letošním ročníku poprvé na domácí palubovce prohrál.

„Bohužel celý zápas jsme tahali za kratší konec. Netrefovali jsme obroučku. Ve druhém poločase jsme začali hrát zónu, což soupeře zaskočilo. Dotáhli jsme se k soupeři, koncovka byla vyrovnaná, bohužel to ale nevyšlo. Musíme se z toho poučit a připravit se na další zápas s Děčínem,“ řekl křídelní hráč Kolína Filip Novotný.

Body: Číž 22, Skinner 21, Wallace 17, Jelínek 12, Machač 7, Dlugoš 3, Novotný 2, Petráš 2 – Svejcar 21, Autrey 19, Šotnar 13, Fait 11, Pecka 11, David 5, Karlovský 4, Rakočevič 4, Hanes 2. Rozhodčí: Blahout, Nejezchleb, Baudyš. Střelba 2 body: 38/20:32/22. Trojky: 33/14:30/10. TH: 9/4:19/16. Doskoky: 35:32. Chyby: 14:11. Čtvrtiny: 26:28, 25:28, 15:20, 20:14. Hráč utkání: Lamb Autrey (Ústí nad Labem).