Jistě mnozí příznivci mají na paměti, že po devět let starém bronzovém úspěchu se to ne úplně povedlo. Ale tentokrát se zatím zdá, že to hráči, trenéři, ale i celý klub BC Kolín zvládají. A rádi by to letos potvrdili i ve vyřazovací části. Ovšem konkurence v nejvyšší soutěži Kooperativa NBL je obrovská a o své místo na českém basketbalovém slunci se hlásí tradiční bašty tohoto sportu (Nymburk, Opava, Brno, Pardubice, …). Některé z týmů září dlouhodobě, některým to tak dobře letos nejde, některé se zvedají.

A i v letošní sezoně se jim do toho Kolín velmi výrazně přimíchal. Přestože bylo vedení BC Kolín nuceno udělat několik změn v kádru, podařilo se opět složit výborný tým. Jeho základ byl položen již v průběhu několika let dlouhodobými kontrakty, takže předsezonní změny nebyly výrazné početně, ale přesto do skladby mužstva citelně zasáhly. „Měli jsme velký zájem, aby hráči, kteří u nás hráli v loňské sezoně, pokračovali i nadále, ale bohužel jsme s nimi a jejich agenty nenašli společnou řeč,“ vysvětluje nutnost změn prezident klubu Martin Buřič. „Museli jsme se proto poohlédnout jinde a letošní ročník Kooperativa NBL nám potvrdil, že jsme opět měli šťastnou ruku,“ připomíná prezident BC Kolín příchody Pavola Lošonského, Michala Mareše a Róberta Rožánka. „Jen jeden odchod jsme tak trochu očekávali, když svou bohatou kariéru ukončila legenda kolínského basketbalu David Machač. Ale tím, že se přesunul do vedení klubu a k trénování mládeže, zůstal vlastně Kolínu věrný,“ uzavírá Martin Buřič téma personálních změn v kádru kolínských Medvědů.

Sezona v Kooperativa NBL byla pro Medvědy jako na houpačce. Z počátku na ni měla vliv nesehranost týmu, kvůli již zmíněným změnám a v jejím průběhu pak kolínské basketbalisty několikrát potkala covid nákaza doprovázená vládními opatřeními. Zápasy se musely překládat, aby je poté Medvědi odehráli v rychlém sledu. Nebyla to lehká situace. Když už se zdálo, že vše poběží tak, jak má, objevil se nějaký problém. „Musím před týmem smeknout, jak se s těmito situacemi dokázal vypořádat,“ pochvaluje si soudržnost a dobré týmové nastavení trenér Miroslav Sodoma. „Potkalo nás to v nejnevhodnějším období, těsně před koncem základní části, kdy jsme bojovali o postup do nadstavbové skupiny A1. Nemohli jsme dva týdny plnohodnotně trénovat, protože jsme se v karanténě střídali jak hráči, tak i trenéři. Velký dík patří Davidu Machačovi, který nás trenéry v té době zastoupil. Nakonec jsme rozhodující utkání v Ostravě zvládli silou vůle a myslím si, že od té doby mají naše výkony stoupající tendenci.“

Medvědi nakonec základní část ukončili poměrem 12 výher a 10 porážek na pěkném 6. místě. Podařilo se překonat tréninkový výpadek a v nadstavbové skupině A1, mezi osmi nejlepšími týmy, zapsali bilanci 7 výher a stejného počtu porážek. Díky obrovské vyrovnanosti týmů na čtvrtém až osmém místě dokázali důležitými výhrami poskočit na čtvrtou příčku, která znamená druhé nejlepší umístění Kolína v historii před vstupem do play-off. Kdo by si to před začátkem soutěže pomyslel? Při pohledu na velmi posílené soupisky ostatních mužstev se Medvědům nedávaly příliš velké šance. Ale jak už jsme si v poslední době zvykli, dokáže tým kapitána Adama Číže překonávat i velmi těžké překážky. Díky svému kolektivnímu pojetí se kromě výborného umístění také výrazně zapsal i do týmových statistik KNBL - 2. místo v počtu vstřelených bodů na utkání (průměr 90 bodů), 3. místo v počtu doskoků na utkání (průměr 42,6) a 2. místo v úspěšnosti střelby za 3 body (36,9%). Celá kolínská hra se točí okolo již zmíněného Adama Číže, který je prodlouženou rukou trenérů Miroslava Sodomy a Filipa Rytiny. Záda mu kryjí Theodor Dlugoš a v létě nově příchozí Róbert Rožánek. Těsně před začátkem play-off posílil kolínský tým ještě Kristopher Martin. Dále na křídlech operují ostrostřelci Michal Mareš s Filipem Novotným a k nim je připravena mladá krev Lukáš Kosík, Tomáš Merta, Pavel Novák, Lukáš Vacek. Obrovsky důležitou součástí týmu je Jan Křivánek. Jeho přínos není statisticky tak viditelný, ale pozorný divák nemůže přehlédnout, jak neocenitelnou práci ve prospěch Medvědů odvádí. Pod košem se může kolínský tým spolehnout na trojici pivotů Jiří Jelínek, Pavol Lošonský a Jakub Petráš. Je to velmi dobrý mix zkušenosti , chytrosti a bojovnosti. Ostatně 3. místo v počtu doskoků je především jejich zásluha.

Nyní je potřeba přidat úspěšné působení ve vyřazovacích bojích, ale nebude to nic snadného. Soupeřem kolínských basketbalistů ve čtvrtfinále bude Sluneta Ústí n.Labem, tým spoléhající se především na pětici amerických hráčů (Autrey, Johnson, Joseph, Spencer, Svejcar) podpořený českými stálicemi Faithem a Peckou, doplněný českými mladíky (Haiblík, Karlovský, Maděra). V nejvyšší soutěži spolu Kolín a Ústí odehráli 39 zápasů, ve kterých byli Medvědi o malý kousek úspěšnější, 20 výher - 19 porážek. V posledních čtyřech sezónach je tato bilance příznivější pro soupeře, 8 pro Slunetu, 5 pro Kolín. Z toho je vidět, že Sluneta nepatří mezi nejoblíbenější soupeře. Letos je bilance vyrovnaná 2:2, když pokaždé dokázali jednou zvítězit doma a jednou na hřišti soupeře. Lze usuzovat, kdo je alespoň mírným favoritem. V sérii hrané na čtyři vítězná utkání mohou rozhodovat maličkosti a jednou z nich může být i fakt, že 4. místo dává Kolínu možnost začínat play-off na domácí palubovce GEOSAN arény. Případný sedmý rozhodující zápas opět v Kolíně. Příznivci Medvědů jistě vědí, kdy to všechno vypukne, ale opakování je matka moudrosti. V pátek 15.4. a v sobotu 16.4. vždy od 17:45 začínají první dva domácí zápasy a Medvědi v nich budou potřebovat všechny dlaně a hlasivky svých fanoušků. Tak nezapomeňte přijít…

Michal Vlček