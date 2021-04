„Nezačali jsme vůbec dobře. První poločas nebyl podle našich představ, ale do druhého poločasu jsme vlítli s jinou energií, trefovali jsme střely a jsme rádi, že máme první bod. Není ale čas na slavení, musíme zregenerovat a v pondělí znovu do boje,“ uvedl hráč zápasu Filip Novotný z Kolína.

„Myslím, že zápas rozhodl vstup do třetí čtvrtiny, který se domácím velmi povedl, trefili asi pět střel z dálky, na což jsme bohužel dokázali zareagovat až někdy v polovině čtvrté čtvrtiny, kdy jsme se přitáhli zpátky na nějaký hratelný rozdíl. To už ale bylo pozdě. Sice jsme bojovali, snažili jsme se to dotáhnout, ale náš nedůraz na obranném doskoku rozhodl, že si výhru odnesl Kolín,“ posteskl si pivot Pardubic Kamil Švrdlík.

První půle byla herně i výsledkově vyrovnaná. Rozdíl mezi soupeři byl minimální, až v závěru druhé čtvrtiny se Pardubice bodově utrhly a vybudovaly si desetibodový náskok. Kolín naštěstí dokázal do přestávky ještě zareagovat a dotáhl se na rozdíl tří bodů.

Po změně stran to byl naopak střelecký koncert Medvědů. Ti se do svého soupeře zakousli, pálili ze všech možných pozic, a nemýlili se. Na konci 28. minuty vedli 70:55. Zdálo se být rozhodnuto. Kolín byl v psychické pohodě. Jenomže soupeř to nezabalil. Především díky Burnettovi, který dal během krátké chvíle deset bodů, byl zase ve hře.

Zápas gradoval v závěru. Pětatřicet vteřin před koncem vedl Kolín o tři body a strachoval se o výsledek, nakonec si mohl oddechnout. Těsný náskok udržel až do konce. V sérii se tak ujal vedení 1:0.

„Máme za sebou první čtvrtfinále, určitě to nebylo lehké, ale to jsme ani nepředpokládali. Myslím si, že jsme se zlepšili v druhém poločase, a to je vlastně důvod toho, že jsme vyhráli,“ konstatoval trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Padly nám tam střely a myslím, že nikdo nemůže říkat, že to byla náhoda, protože takhle hrajeme celou sezonu. Díky zlepšené hře v druhém poločase jsme udělali první krok, spíše krůček k postupu,“ dodal Sodoma.

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, ačkoliv Kolín vyhrál první čtvrtinu, tak si myslím, že jsme hráli podle plánu. Vygradovalo to v 18. minutě, kdy jsme šli na +10, tam jsme se asi uspokojili, protože Kolín měl 16 bodovou šňůru, kdy to otočil a už nám vedení nevrátil zpátky. Jen jsme koukali na to, jak se mu daří zdálky. Vzdor na konci, neříkám, že neměl význam, ale už to bylo daleko a nezbývá nám než poblahopřát soupeři k první výhře,“ uvedl trenér Pardubic Adam Konvalinka.

Opět se potvrdilo, že v letošní sezoně Kooperativa NBL rozhoduje v duelu těchto dvou soupeřů domácí prostředí. Z pěti zápasů v nejvyšší soutěži se pokaždé radoval domácí tým. Bude to platit i v pondělním televizním duelu?

Body: Skinner 21, Novotný 20, Wallace 15, Pekárek 11, Petráš 8, Jelínek 7, Číž 6, Křivánek 2, Machač 2 – Dunans 25, Švrdlík 20, Vyoral 17, Burnett 10, Heřman 7, Potoček 4, Slanina 2, Svoboda 2. Rozhodčí: Vyklický, Vošahlík, Jeřáb. Střelba 2 body: 20/37:25/47. Trojky: 13/34:7/26. TH: 13/18:16/19. Průběh: 20:18, 40:43, 73:65. Hráč utkání: Filip Novotný (Kolín).