Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním kralovali domácí, ve druhém zase hosté. Utkání tak po čtyřiceti minutách dospělo do prodloužení. V něm už mělo lepší mušku zase USK, které tak přerušilo sérii tří porážek v řadě. Naopak Kolín se na tuto metu dostal.

„Začali jsme špatně. Bylo to trochu dané tím, že jsme ztratili v podstatě vyhrané utkání s Ústím před třemi dny. Na hráčích to bylo vidět, že to v nich pořád je. První poločas nebyl z naší strany dobrý. Nehráli jsme agresivně a až v druhé půlce jsme začali hrát, co jsme chtěli. Dotáhli jsme se na USK. V prodloužení byl ale lepší domácí tým a vyhrál. My se musíme pokusit urvat výhru proti Pardubicím,“ řekl zklamaný trenér Kolína Pavel Beneš.



„Bylo to utkání dvou tváří. V prvním poločase jsme měli hru pod kontrolou. Ve druhém jsme nedali několik dobrých pozic, znervózněli jsme. Říkal jsem, že Kolín hraje čím dál tím lépe. Třeba když porovnáte to, jak hraje teď a první tři kola. Říká se, že dokud se nepřesvědčíte na vlastní kůži, nevěříte. My jsme se o tom přesvědčili a naštěstí to pro nás nemělo špatné následky. Teď jedeme do Děčína, kde to bude otevřené,“ uvedl trenér USK Dino Repeša.

Body: Marić 23, Sehnal 21, Appleby 14, Proleta 9, Stevanovic 9, Mareš 8, Křivánek 6, Štěrba 3, Petružela 2 - Richardson 23, Vukosavljević 17, Číž 15, Igrutinovic 15, Machač 10, Kolář 4, Krefft 3. Rozhodčí: Vondráček, Nejezchleb, Scholze. Střelba 2 body: 43/26:36/22. Trojky: 32/11:27/9. TH: 14/10:25/16. Doskoky: 38:33. Chyby: 22:20. Diváků: 353. Čtvrtiny: 20:20, 24:16, 17:22, 18:21, 16:8.