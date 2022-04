Kolín nastupoval do pátého duelu v nevýhodné pozici, musel vyhrát, aby si ještě uchoval naději na prodloužení sezony, v opačném případě by hráči měli dovolenou.

Medvědi vlétli do utkání jako uragán, brzy si vytvořili dvouciferný náskok. První poločas vyhráli rozdílem třídy (45:32).

Nadějný náskok ale neudrželi. Podruhé v sérii ztratili velký náskok a téměř vyhrané utkání.

Ústí předvedlo parádní obrat. Druhou polovinu vyhrálo 53:26 a může se tak těšit na semifinálového soupeře. Páté utkání vyhrálo v Kolíně 85:71.

„Jsme obrovsky šťastní. Toto vítězství pro nás znamená, že postupujeme. Udělali jsme historický úspěch. Chtěl bych velmi poděkovat svým hráčům, protože to pro mě byla taková první ostrá série play-off a nebylo to vůbec jednoduché, protože zápasy byly psychicky náročné, ale oni vždycky v těch těžkých chvílích pomohli. Toto vítězství je především jejich. Doufám, že naši věrni fanoušci si to pěkně užijí, protože věříme, že ještě nekončíme,“ zaradoval se trenér Ústí Jan Šotnar.

Vzápětí neopomněl pochválit Kolín.

„Chtěl bych dát obrovský kredit a respekt Kolínu, nejen za tuto sérii, ale i za celou sezonu, protože si myslím, že tento kádr je také velmi silný, aby dosahoval takovýchto výsledků. Adam Číž, Mirek Sodoma, Filip Rytina tady odvádějí skvělou práci a my jsme strašně moc rádi, že jsme tak silného soupeře porazili,“ dodal Jan Šotnar.

V táboře Kolína už takové veselí nebylo.

„My jsme dvakrát doma vedli o 14 bodů a nedokázali jsme to proměnit. V Ústí jsme také vedli, ale bohužel naše trojková potence, kdy na ni celou sezonu spoléháme, nám odešla. Nevzali jsme si ani poloviční formu do play-off. Těžko hledám slova, kde bych našel něco pozitivního,“ podotkl zklamaný Jiří Jelínek.

„Byli jsme odhodláni utkání zdramatizovat a jet ještě do Ústí. Po prvním poločase nic nenasvědčovalo tomu, že by se nám to nemělo povést, ale bohužel přes naši snahu nám opět odešla střelba. V tu chvíli šlo Ústí přes nás a už jsme neměli morální sílu vrátit se zpět do zápasu. Tímto tedy pro nás sezona končí,“ posteskl si trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Myslím, že s odstupem času ji nebudeme hodnotit jako hrůzostrašnou, ale jako postupovou. Dostali jsme se do play-off. Skončíme pátí nebo šestí, ale chtěli jsme víc a mysleli jsme si i na víc,“ dodal Miroslav Sodoma.

Body: Petráš 18, Číž 15, Lošonský 13, Martin 11, Jelínek 5, Mareš 5, Křivánek 2, Novotný 2 – Pecka 19, Autrey 17, Svejcar 17, Fait 13, Spencer 10, Johnson 6, Haiblík 3. Rozhodčí: Hruša, Kučírek, Kapaňa. Trojky: 33/7:35/13. Střelba 2 body: 33/17:30/13. TH: 18/16:25/20. Doskoky: 42:42. Chyby: 22:20. Diváků: 687. Průběh: 25:19, 45:32, 58:60. Konečný stav série: 1:4.

