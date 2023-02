Video, foto: Obrovskou snahu a bojovnost otupila špatná střelecká muška Kozlů

„V první půli jsme ještě byli s pohybem v útoku. V té druhé, nevím jestli nám odešly nohy, ale domácí dobře tlačili na balon a my jsme se nedostali do své hry a jen těžili z toho, že nám něco padne z dálky. Přeskákali nás, trefili důležité trojky. Pro nás smolná prohra, ale domácí si výhru naprosto zasloužili,“ přiznal Adam Konvalinka.

„Věděli jsme, že proti Kolínu nebudeme moci hrát jeho hru. Sice se nám to u něj podařilo, ale nyní jsme chtěli zápas hrát v našem tempu. Zápas jsme začali velmi dobře, avšak při přechodu soupeře do zóny jsme nebyli schopni zareagovat. Dostala se našim hráčům do hlavy a po několika minutých střelách jsme vypadli z rytmu. Věděli jsme však, že je to kvůli sníženému tempu a když jsme ukázali větší snahu a touhu po výhře, dostali jsme se zpátky do zápasu,“ pochvaloval si trenér USK Francesco Tabellini.

„Byli jsme lepší v doskoku, v běhání a celkově jsme podali velmi dobrý výkon proti velmi silnému soupeři, který opět střílel spoustu trojek,“ dodal spokojený kouč USK Praha.

Utkání mělo podobný průběh jako to před pár dny v Kolíně. Medvědi se dostali do pohodlného náskoku, po šestnácti minutách vedli o 17 bodů, jenomže ten neudrželi. Ve druhé půli ztráceli půdu pod nohama, hráči USK byli téměř ve všech aspektech hry lepší a dovedli zápas do vítězného konce, čímž si uchovali naději na postup do skupiny A1.

„Začali jsme dobře, i když jsme si nebyli schopni pohlídat obranný doskok, a domácí tam chodili hodně agresivně. Nebyli jsme je schopni odstavit, přesto jsme vedli v poločase o dvanáct bodů. S doskokem to pokračovalo stejně, a pokud jich domácí měli o tolik více než my, pak se to těžko vyhrává. Dává jim to střely navíc a těžko hrát vyrovnanou koncovku s takovou převahou soupeře na doskoku,“ konstatoval křídelní útočník Kolína Michal Mareš.

„Máme dvě výhry v řadě po mnoha prohraných koncovkách. Vyhráli jsme konečně i doma, takže super. Byl to fyzicky vyrovnaný zápas. Měli jsme výpadek v druhé čtvrtině, což by se nemělo stát. Šli jsme do druhého poločasu za stavu mínus dvanáct a pak jsme museli dotahovat, ale konec jsme si pohlídali. Pak už byly jen trestné hody a potom jsme museli zastavit, aby hosté nedali trojku. V sobotu nás čeká derby proti Slavii a poslední zápas základní části. Chceme si dojít pro třetí výhru,“ řekl rozehrávač USK Marek Vyroubal.

Body: Pipes 27, Okauru 20, Böhm 10, Vyroubal 10, Samoura 6, Vlk 6, Švec 5, Fuxa 2, Petružela 2 – Číž 16, Šiška 15, Jelínek 13, Mareš 12, Novotný 12, Lošonský 9, Petráš 3, Křivánek 2. Rozhodčí: Vošahlík, Pokorný, Kovačovič. Trojky: 38/11:34/12. Střelba 2 body: 32/18:34/15. TH: 23/19:22/16. Doskoky: 50:31. Chyby: 21:24. Diváků: 687. Průběh: 22:23, 32:44, 58:58.

