Basketbalistům Kolína se v nové sezoně NBL výsledkově nedaří, prohráli tři ze čtyř utkání. Naposledy nestačili na Hradec Králové, na jeho palubovce padli 81:87.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Kolín - Nymburk (86:91) | Foto: Foto: David Šváb

„Hráli jsme ve vlnách. Chvíli jsme hráli dobře, chvíli špatně. Když hrajeme špatně, přestaneme si půjčovat míč a to nás vždycky dostane dolů. Musíme se tohohle vyvarovat. Pokud se tohoto vyvarujeme, takováto utkání budeme vyhrávat. A to je náš největší úkol, na kterém musíme zapracovat do dalších utkání,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.