Basketbalisté Kolína si opět trochu zkomplikovali přímou cestu do play off. V dohrávce prvního kola nadstavby prohráli o dva body v Ústí nad Labem 93:95 a v tabulce skupiny A1 jim patří sedmá příčka, což znamená předkolo.

Z utkání nadstavby BC Kolín - Ústí nad Labem (80:96). | Foto: David Kratochvíl

„My jsme se mohli přiblížit vyhnout se předkolu play-off. Nechci říkat, že jsme byli lepší, možná jsme si i zasloužili vyhrát, ale domácí bohužel v druhé půli ukázali trochu více entuziazmu a vůle. Sebrali si pár našich hloupých ztrát a dovedli to do vítězného konce,“ uvedl trenér Kolína Adam Konvalinka.

„Jsem hrozně rád za to, jaký charakter hráči ukázali, protože od prvního útoku, kdy jsme neproměnili tři jasné šance, bylo vidět, že opravdu nejsme v pohodě. Ale hráli jsme neskutečně bojovně,“ potěšilo trenéra Ústí Jana Šotnara.

„I přesto, že jsme dostali 93 bodů, tak jsme tam nechali všechno. Kolín trefoval těžké střely. Nevím, kdy naposledy dal třeba Honza Křivánek tolik trojek, ale my jsme vydrželi s hlavami nahoře a byli jsme odměněni vítězstvím. A je to hrozně cenné vítězství, protože teď můžeme skončit nejhůře na pátém místě, ale my se v posledních dvou utkáních popereme o čtvrté místo a výhodu domácího prostředí,“ dodal.

Kolín byl blízko vítězství. Téměř celé utkání vedl, třikrát o deset bodů, ale koncovku nezvládl. Nepomohl mu ani skvělý individuální výkon Rasharda Odomese, který zaznamenal 36 bodů, což je jeho osobní rekord v NBL a rekord hráče Kolína v nejvyšší soutěži.

„Bylo to hodně bojovné utkání. Hráli jsme proti dobrému soupeři. Ten se rozehrál a trestal nás. Bylo to hodně vyrovnané utkání, to se mi líbilo. Spoluhráči hráli dobře, ale mohli jsme udělat pár věcí lépe, abychom urvali vítězství. Musíme se z tohoto utkání poučit,“ řekl Rashard Odomes.

Body: Hicks 27, Pecka 24, Svejcar 20, Haiblík 8, Martin 8, Karlovský 4, Heinzl 2, Johnson 2 – Odomes 36, Slavinskas 15, Křivánek 11, Číž 8, Novotný 8, Šiška 8, Petráš 4, Mareš 3. Rozhodčí: Blahout, Scholze, Perlík. Trojky: 17/9:26/9. Střelba 2 body: 48/27:44/27. TH: 19/14:19/12. Doskoky: 38:32. Chyby: 21:21. Diváků: 611. Průběh: 19:26, 44:49, 67:66.

