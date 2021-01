„Hrát proti Pardubicím je vždycky těžké, navíc když se u nich změnil trenér. Věděli jsme, že budou mít novou energii, což se projevilo. Měli jsme velký problém se střelbou z dálky, měli jsme nižší procento trojek než obvykle,“ uvedl nejlepší střelec Kolína Lee Skinner.

Pardubice nastupovaly do utkání s novým trenérským týmem. Na lavičku zasedli Adam Konvalinka (bývalý asistent) a Radek Nečas (sportovní ředitel).

Domácí udrželi s Kolínem krok necelé čtyři minuty. Hosté se jim pak začali postupně vzdalovat. Jejich náskok se vyšplhal na devět bodů. Beksa podnikla v první čtvrtině několik pokusů na jeho zlikvidování, ovšem pod pět bodů se nedostala.

Za to druhý kvartál byla z pardubického pohledu úplně jiná káva. Jeho úvod domácím vyšel ještě lépe než v té první. Po sérii (12:2) se vrátili do plusu. Dostali se do laufu a Středočeši nenašli žádný prostředek na zastavení laviny, která se valila do jeho území. Ze stavu 31:31 se za necelé minuty východočeská letka bez ztráty kytičky ujala dvojciferného vedení. Druhé dějství ovládla úchvatným skóre 31:12.

V kolínské kabině tedy muselo být o přestávce pěkně dusno. Však také hosté do druhého poločasu vtrhli jako divoká voda. Z desetibodové ztráty rychle ukrojili šest bodů. Pardubičtí dlouháni vzali varování vážně v průběhu třetí čtvrtiny si znovu vypracovali dvojciferný náskok.

Do závěrečné epochy vstupovali se sedmi body k dobru. Poslední desetiminutovka tak byla otevřená. I když v basketbale je otevřená i za jasnějších stavů. Kolín se po třech minutách přiblížil domácím na čtyři body. V tu chvíli to vypadalo na další stíhačku. Jenže s tím nesouhlasil domácí lídr Tomáš Vyoral. Během půlminuty zařídil pěti body pohodlnější, devítibodový náskok svého týmu. Zbývající čtyři minuty si Beksa pohlídala a po pěti prohrách v řadě mohla slavit.

„Po první čtvrtině, kdy jsme nechali Kolín tvořit, a byli jsme trošku pozadu, jsme ve druhé čtvrtce jasně dominovali. Pak se projevila strašná psychická deka – mohli jsme se dostat do většího vedení a zápas možná dotáhnout do úspěšného konce rychleji, ale projevilo se i to, že fyzicky na tom nejsme úplně nejlépe. Nicméně jsme to zvládli,“ oddechlo si po utkání nový trenér Pardubic Adam Konvalinka.

„Pro nás je asi jedno, jestli vyhrajeme o bod, o deset, nebo o patnáct, prostě šlo o to vyhrát a nastavit si hlavy na to, že to můžeme zlomit. Myslím, že důležité bylo, že po dlouhé době jsme v obraně nezmatkovali a drželi jsme plán, který jsme si řekli. V tomto ohledu to bylo mnohem lepší. Stále máme na čem pracovat, ale je od čeho se odrazit,“ dodal Adam Konvalinka.

„Je pravdou, že vždy, když dojde k nějaké změně na pozici trenéra, je utkání velice těžké. My jsme vstoupili do utkání tak, jak jsme si řekli. První čtvrtina skončila 19“28 a nic nenasvědčovalo tomu, že bychom měli mít náš střelecký výpadek. Bohužel to přišlo ve druhé čtvrtině a to bylo důležité. V jednu chvíli jsme přestali dávat body, nedokázali jsme to nějak změnit a soupeř si vytvořil náskok, který jsme se sice ve druhém poločase snažili dohánět, ale nedohnali. Kromě trojek jsme měli velice špatné i trestné hody a to je příčina, proč jsme Pardubice neporazili,“ konstatoval trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Body: Vyoral 22, Svoboda 16, Švrdlík 14, Slanina 13, Potoček 9, Dunans 8, Heřman 6, Tkadlec 2 – Skinner 32, Číž 18, Wallace 10, Novotný 9, Jelínek 7, Dlugoš a Petráš po 3. Rozhodčí: Blahout, Vošahlík, Záruba. Fauly: 18:22. Trestné hody: 21/14 – 17/8. Trojky: 8:12. Doskoky: 44:44. Hráno bez diváků. Průběh: 19:28, 50:40, 70:63.