/FOTOGALERIE/ Byl to zápas, na který se každý těšil. Utkaly se dva týmy, které se pyšnily medailí z Českého poháru. Kolín se navíc v poslední době v NBL dostával do formy a třikrát v řadě zvítězil. Další výhru ale nepřidal. V domácím prostředí nestačil na Děčín a prohrál 82:93. V tabulce skupiny A1 klesl na sedmou příčku, stejnou bilanci má i Opava a Ostrava.

Z utkání nadstavby BC Kolín - Děčín (82:93). | Foto: David Kratochvíl

„Pro nás je to velké vystřízlivění. Podali jsme otřesný výkon,“ přiznal trenér Kolína Adam Konvalinka.

Domácí neporazitelnost zachránil v závěru kanonýr Jiří Sodoma

„Začali jsme vlažně, soupeři jsme nechali všechno, byl agresivnější, důraznější. Měli jsme skoro o dvacet doskoků víc a nepřetavili to v nic. Soupeř skvěle bránil, využil všechny svoje silné stránky, my jsme na něj nenašli recept. Pokud budeme pokračovat takovým vlažným přístupem, bude tato sezona hodně krátká,“ dodal nazlobený Konvalinka.

„Pro nás to byl kvůli velké marodce hrozně těžký zápas. Spousta hráčů hraje se sebezapřením. Myslím si, že jsme domácí trochu zaskočili. Vedli jsme přes 32 minut, takže jsme pořád byli vepředu a to byl klíčový moment k tomu, že jsme utkání dokázali zvládnout. Já osobně nepamatuji zápas, kdy bychom na venkovním hřišti dokázali vyhrát a poměr doskoků byl 44:26 pro domácí tým, to je absolutně zvláštní. Nečekaná výhra a to víc jsme za ni rádi,“ uvedl trenér Děčína Tomáš Grepl.

Kolín většinu času tahal za kratší konec provazu, pořád se ale držel na dostřel. Klíčový pro další vývoj byl závěr třetí čtvrtiny. Děčín se poprvé dostal do dvouciferné výhody, a i když se Kolín v dalším průběhu dotáhl na šest bodů, víc Severočeši nedovolili. I bez Jansy, Matěje Svobody, Macháče a Josipoviče dokázali vyhrát.

„I přes to, že Děčín přijel v okleštěné sestavě, nedokázali jsme toho využít. Děčín nepředvedl nic speciálního, spíš my jsme nehráli tak, jak bychom si přáli a občas jsme dělali hloupé ztráty. Prohráli jsme si sami. Kdybychom předvedli náš standardní výkon, tak bychom zvítězili,“ konstatoval křídelní útočník Kolína Michal Mareš.

Body: Odomes 20, Slavinskas 17, Mareš 14, Petráš 14, Číž 7, Šiška 5, Novotný 3, Jelínek 2 – Nichols 22, Walton 21, Kroutil 17, Pomikálek 17, Bruner 11, Žikla 3, Randýsek 2. Rozhodčí: Baloun, Salvetr, Karafiát. Trojky: 21/7:31/10. Střelba 2 body: 39/19:31/21. TH: 28/23:29/21. Doskoky: 44:26. Chyby: 25:27. Diváků: 603. Průběh: 24:22, 44:48, 59:70.

