FOTO: Fotbalisté Kolína si v generálce vyšlápli na lídra ČFL

„Gratuluji Kolínu k celkem jednoduchému vítězství, protože podle mě bylo rozhodnuto už v první čtvrtině. Kolín vedl o patnáct, zasypal nás trojkami a do poločasu jich proměnil jedenáct. My jsme vůbec nereagovali a jedinou dobrou čtvrtinou jsme se dotáhli na tohle konečné skóre. Ve čtvrté části jsme hráli podle našich představ, ale Kolín nás jednoznačně přehrál,“ přiznal trenér Hradce Králové Lubomír Peterka.

Kolín neprožíval šťastné období, z posledních sedmi soutěžních zápasů šestkrát prohrál. Na východě Čech si ale tentokrát spravil chuť. Základ k vítězství dal již ve druhé čtvrtině, v jejím průběhu vedl víc jak dvacetibodovým rozdílem. Přestože v závěru polevil, náskok udržel.

„Dobře jsme vstoupili do zápasu. Povedl se nám první poločas. Bohužel jsme klasicky usnuli na vavřínech a mysleli jsme, že už je rozhodnuto, což nakonec nebylo, a bylo to drama. Ale naštěstí jsme to dokázali urvat a připsat si cenné vítězství,“ oddechl si křídelní útočník Kolína Filip Novotný.

„Zápas se nám v prvním poločase nepovedl. Hosté nám utekli svými trojkovými pokusy, které proměňovali a naše obrana nebyla dostatečná. Nedotáhli jsme to, co jsme měli na ně připravené, a z toho vlastně plyne celý náš problém v utkání,“ postesklo si křídlo Hradce Tadeáš Vlček.

Body: Sedmák 18, Škranc 14, Šoula 14, Pavlović 9, Stamenkovic 9, Peterka 8, Vujović 6, Goga 3, Kantůrek 3 – Číž 29, Novotný 25, Jelínek 11, Petráš 10, Křivánek 7, Lošonský 5, Mareš 3. Rozhodčí: Hruša, Salvetr, Jeřáb. Trojky: 29/8:36/14. Střelba 2 body: 42/24:40/18. TH: 19/12:19/12. Doskoky: 42:47. Chyby: 23:17. Diváků: 234. Průběh: 18:33, 39:57, 59:77.

