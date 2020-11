„Jsme nesmírně rádi za třetí výhru. Po dvou zápasech, které byly obden, jsme měli dva dny pauzu a byla na nás znát únava,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Kolín postupně porazil Hradec Králové, Olomoucko a naposledy Ostravu. Proti ní to ale byly nervy až do konce.

Kolín začal dobře, postupně si budoval náskok. V průběhu druhé čtvrtiny vedl o devět bodů, jenomže ve třetí části zase ztrácel osm bodů. Možná se na jeho hráčích projevil náročný program, vždyť v osmi dnech nastoupili ke čtvrtému utkání.

Bylo jasné, že rozhodne koncovka. A rozhodla. Sedmnáct vteřin před koncem proměnil Číž dva trestné hody, Kolín se dostal do vedení 74:72. Ostrava ale měla poslední útok. Mohla poslat utkání do prodloužení, nebo dokonce rozhodnout ve svůj prospěch. Nestalo se ani jedno. Bohačík totiž v jasné pozici pod košem nedal.

„Kluci to opět zvládli díky velké bojovnosti i přes to, že jsme první poločas měli nepovedený a byla na nás vidět únava,“ přiznal Sodoma.

„Snažili jsme se dodržet taktiku, která nám chvilku vycházela. Měli jsme spoustu momentů, kdy jsme šli do vedení. Udrželi jsme Kolín na nízkém skóre, což jsme chtěli, ale bohužel pro nás, měli jsme mnoho neproměněných otevřených střel, a to rozhodlo,“ konstatoval trenér Ostravy Peter Bálint.

Medvědi nebyli lepší, dokázali ale lépe zvládnout dramatickou koncovku. V probíhajícím ročníku si tak připsali čtvrtou výhru. Jaký rozdíl oproti minulému ročníku. Tehdy zaznamenali čtyři vítězství za celou sezonu. Letos stejnou porci ukousli Medvědi už za šest úvodních zápasů.

„Věděli jsme, že s Ostravou nás nečeká vůbec jednoduché utkání. Do zápasu jsme dobře nevstoupili, byla na nás znát únava. V druhém poločase jsme naštěstí našli potřebnou sílu. Koncovku zápasu jsme dokázali udržet a vybojovali jsme důležité vítězství,“ oddechl si křídelní útočník Kolína Filip Novotný.

„Myslím, že rozhodlo štěstí na straně Kolína a nějaké fauly v posledních minutách. Na to, že to byl venkovní zápas, tak jsme to měli dobře rozehrané. Škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, protože nám výhra potom může chybět,“ litoval autor třinácti bodů Ostravy Radek Pumprla.

Kolín se v poslední době může spolehnout na všechny své opory. Číž odehrál v domácím prostředí všech 120 minut, Novotný naplno ukazuje talent a svůj střelecký potenciál, Skinner je tahounem mužstva, Jelínek skvělým žolíkem. Samostatnou kapitolou je David Machač. Kolínská legenda proti Ostravě zaznamenala další významný milník své přebohaté kariéry. V nejvyšší soutěži zatížila konta soupeřů už více než 8500 body.

Medvědi v letošní sezoně válí a soupeři se před nimi musí třást. Zatím ukazují, že jsou hodně nenasytní.