Mužstvo trenéru Bálinta s Bartoškem se aktuálně spoléhá především na produkci zámořských posil. Josh Newkirk je aktuálně s průměrem přes 19 bodů na utkání druhým nejlepším střelcem celé soutěže, Kammeon Holsen zase patří mezi nejúspěšnější doskakující hráče, když uloví takřka 9 míčů v utkání.

Výraznou tváří týmu je i nestárnoucí Petr Bohačík, který zapisuje v průměru double-double na utkání. Mladou krev zastupuje dvojice Nábělek s Páleníkem, kteří zatím svými výkony příjemně překvapují a dostávají na palubovce čím dál tím víc minut.

Záležet bude především na kolínské obraně, která v posledních utkáních pravidelně inkasuje přes 100 bodů a také na tom, v jaké sestavě vůbec Medvědi nastoupí, jelikož kolínský kádr aktuálně sužuje nejeden zdravotní problém.

"Do Ostravy jedeme s jasným cílem, a to oplatit domácímu týmu porážku, kterou nám uštědřil ve čtvrtém kole. Nejdůležitějším faktorem bude obrana, o tom není sporu. Musíme se koncentrovat především na Newkirka a pokrytí útočných doskoků Bohačíka s Holseyem. Věřím, že se naše družstvo dá v tomto týdnu do pořádku a že v Ostravě odehrajeme kvalitní utkání," uvedl kolínský asistent Filip Rytina.

Utkání ve sportovní hale Tatran začíná v 17.30 hodin.