„Vstup do zápasu se nám nevydařil. Nedařilo se nám zastavovat protihráče, nešla nám také střelba,“ přiznal křídelní útočník USK a nejlepší střelec zápasu Kyle Mangas.

Zatímco pro Kolín to byla první domácí výhra, pro USK vůbec první porážka v sezoně.

Klíčová pro celý průběh zápasu byla první čtvrtina, kterou Kolín vyhrál o šestnáct bodů. V dalším průběhu náskok ještě navýšil. Vypadalo to na jasné vítězství, jenomže čím víc se blížil konec, tím se také snižovala ztráta Pražanů. Minutu a půl před koncem to bylo už jenom o pět bodů. Drama však odmítl Rožánek, který společně s kapitánem Čížem a pivotem Lošonským táhli Kolín za prvním domácím vítězstvím v letošní sezoně NBL.

„Musíme být připraveni všechny čtyři čtvrtiny a pustit se do toho naplno už od začátku. Kolín byl připravený a hrál jako tým. Očividně byl Kolín lepším týmem,“ dodal King.

„Celou dobu jsme vedli a udržovali si náskok, takže si myslím, že je to zasloužená výhra. Věřím, že od tohoto výkonu se odpíchneme dál. Budeme tyto výkony předvádět i v průběhu sezony,“ dodal.

„Bylo to velice vyrovnané a tvrdé utkání. Bylo jasné, že USK bude hrát na hranici agresivity. Jsem rád, že jsme se s tím dokázali vypořádat,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Dvakrát vedli o dvacet bodů, a to se ukázalo jako rozhodující. Basketbalisté Kolína sice v závěru zápasu proti USK trošku polevili, ale i tak se radovali z vítězství. V pátém kole NBL porazili před vlastními fanoušky pražské Sovy 95:88.

