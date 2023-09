Hned v úvodu nové sezony zaskočili nejednoho odborníka. Basketbalisté Kolína totiž v prvním kole NBL zvítězili na palubovce ambiciózního Ústí nad Labem a ukázali, že jsou na novou sezonu po letních finančních problémech dobře připraveni.

Z utkání 13. kola NBL Geosan Kolín - Olomoucko (102:94 pp). | Foto: David Kratochvíl

Ve středu budou chtít na toto cenné vítězství navázat v domácím duelu proti Olomoucku.

„Olomoucko je tým s pěti Američany a s americkým trenérem a určitě mají náš respekt. Je to jiný tým než v minulých dvou sezonách a chtějí se dostat do play-off stejně jako my. Prohráli domácí zápas s Nymburkem a budou si tak chtít spravit chuť a náladu v Kolíně. Ale my máme náš cíl, a to je vítězství v prvním domácím utkaní, a proto uděláme všechno, co je v našich silách, abychom jsme se radovali spolu s fanoušky na konci utkání,“ řekl trenér Kolína Predrag Benáček.

„Čeká nás hodně silný soupeř, který v minulém kole podal velmi dobrý výkon na půdě ústecké Slunety. Jeho hra je variabilní, umí hrát pomalu i rychle a může vám ublížit různými způsoby. Díky našim aktuálním problémům se zdravotním stavem si nemůžeme dovolit prakticky žádnou zbytečnou chybu. Chceme-li vyhrát, musíme být maximálně soustředění a připraveni konkurovat soupeři fyzicky na obou polovinách palubovky. Navíc potřebujeme udržet disciplínu a nedělat zbytečné fauly, které by nás mohly oslabit,“ uvedl trenér Olomoucka Andrew Hipsher.

Utkání v hale Spojů začíná v 17.45 hodin.

