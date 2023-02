„V domácím prostředí musíme ve skupině A1 pomýšlet pouze na vítězství. Brno je aktuálně vedoucím týmem Kooperativa NBL, to svědčí o všem. Do utkání vstupujeme v roli outsidera, což by nám mohlo pomoct. Pokud se poučíme z utkání, kterým jsme na palubovce Brna končili základní část, máme šanci uspět,“ uvedl asistent Filip Rytina.