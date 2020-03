„Chtěli jsme moc vyhrát, což bylo asi v prvním poločase znát. Byli jsme trochu moc přemotivovaní. Ve druhém poločase jsme ukázali srdce, ale bohužel to nestačilo. Nezbývá než jít dál a pokusit se vyhrát další utkání,“ řekl kapitán Kolína Adam Číž.

„Na obou týmech byla na začátku vidět delší zápasová pauza. Naštěstí jsme se ve druhé čtvrtině dostali rychleji do tempa a do druhého poločasu jsme šli s desetibodovým vedením. Díky našim chybám jsme se bohužel dostali do vyrovnané koncovky, ale tam jsme byli šťastnější,“ oddechl si hráč Brna Filip Novotný.

Dlouhá reprezentační přestávka byla na obou týmech znát. Za šest a půl minuty svítilo na světelné tabuli skóre 3:0. Bylo jasné, že moc bodů padat nebude a že Kolín čeká tvrdá práce.

To se potvrdilo ve druhé čtvrtině, kterou domácí prohráli 17:29 a v poločase zaostávali o deset bodů. Lídrem Brna se stal Roby, který za dvacet minut hry nastřílel 18 bodů.

Přestávka Kolínu pomohla. Začal pomalu ztrátu mazat. Především díky střelbě za tři body. Stav 45:45 byl už veselejší. Do vedení se ale nedostal.

Pracně vydobytý výsledek kolínští hráči však na začátku čtvrté čtvrtiny ztratili. Během necelých tří minut najednou prohrávali o jedenáct bodů.

Ani toto manko je nepoložilo. Další střeleckou show z dlouhé vzdálenosti se prostříleli k vyrovnanému stavu 74:74. Hala Spojů byla ve varu.

Do konce utkání chybělo třicet vteřin. V útoku bylo Brno a díky dvěma šestkám Robyho šlo do vedení. Kolín si vzal oddechový čas. Po nacvičeném signálu se míč dostal na Richardsona, který úspěšnou trojkou obrátil vedení na stranu Kolína. Brno však mělo ještě jeden „time“. Po něm Roby našel Kirvese, který osm sekund před koncem vstřelil poslední koš zápasu.

Richardson se sice ještě dostal k těžké střele za dva body, ta však cíl nenašla, stejně po útočném doskoku dopadl i Machač.

Kolín se díky porážce o jeden bod osamostatnil na spodku tabulky skupiny A2.

„Prohra nás mrzí. Všichni vědí, že v úterý došlo v našem klubu ke změně trenéra. Nebylo to lehké se připravit. Snažili jsme se s tím vypořádat a myslím, že jsme se s tím vypořádali docela dobře,“ uvedl nový trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Hráči chtěli hrát a chtěli ukázat, že hrát umí. Pár dobrých věcí tam bylo, ale není to krasobruslení, počítá se konečný výsledek,“ dodal.

Kolínu dělal největší problémy Roby, který v utkání zaznamenal 25 bodů.

„Nebyli jsme schopni ho do poločasu zastavit. O poločase jsme si to znovu rozebrali a Roby dal ve druhé půli sedm bodů, z toho čtyři z trestných hodů. To se ukázalo, že už bylo ale pozdě,“ posteskl si.

„Viděli jsme oboustranně dobrý basketbal. Dobrý přístup všech hráčů, dobré individuální výkony, spousta soubojů. Oba dva týmy věděly, o co se hraje a daly do toho vše,“ konstatoval trenér Brna Lubomír Růžička.

„Dnes jsme měli štěstí my. I přesto, že jsme vedli více než polovinu zápasu a v koncovce byli na plus šesti bodech, tak jsme zaspali v posledním útoku na cloně a Richardson dal dobrou trojku. Pak už to bylo o štěstí. Naštěstí jsme měli Robyho, který zahrál první poločas fantasticky,“ dodal Růžička.

Body: Durham 20,Richardson 15,Granić 13,Igrutinovic 9,Machač 9,Gill 6, Číž 5 – Roby 25, Kirves 14, Krakovič 14, Stegbauer 8, Farský 6, Novotný 6, Nehyba 3, Smithson 2. Rozhodčí: Kec, Salvetr, Baudyš. Střelba 2 body: 32/14:52/22. Trojky: 34/12:16/6. TH: 20/13:21/16. Doskoky: 48:36. Chyby: 16:22. Diváků: 610. Čtvrtiny: 12:10, 17:29, 25:17, 23:22. Hráč utkání: Roby Davell (Brno).