„Z naší strany to byl super zápas. Vlítli jsme do něj s dobrou energií a dobrou úspěšností střelby. Ostrava byla možná trochu ospalejší po dlouhé cestě, tak nedokázala vůbec vzdorovat,“ uvedl pivot Kolína Jan Křivánek.

„Kolín nás porazil už vlastně v první čtvrtině, kdy jsme měli úplně otřesný vstup do utkání. Pak už jsme se to snažili stahovat, ale stále se nám to nedařilo. První čtvrtina byla zkrátka kámen úrazu,“ přiznal křídelní útočník Ostravy Štěpán Svoboda.

Kolín předvedl parádní výkon, v zápase neměl slabší chvilku. Od začátku hrál s chutí a poprvé v sezoně dosáhl na magickou stovku. Do hry se dostalo i všech dvanáct hráčů ze soupisky, včetně tři mladých odchovanců, pouze Kosík se střelecky neprosadil. Prostě hozená rukavice dalším soupeřům.

„Bylo to zcela zasloužené vítězství. Vstoupili jsme do utkání velice koncentrovaně a první čtvrtina skončila 32:11. Ještě v přestávce v šatně jsem hráče nabádal, abychom se koncentrovali do třetí čtvrtiny, že ta může rozhodnout. Soupeř se může ještě o něco pokoušet. Začátek byl takový zvláštní, ale nakonec jsme to udrželi a v poslední čtvrtině si zahráli úplně všichni. Konečně jsme převedli do klidné výhry celý zápas,“ potěšilo trenéra Kolína Miroslava Sodomu.

„Hráči Kolína nás rozebrali hned na začátku utkání. Půjčovali si balon, hráli s lehkostí, a to se jim vyplatilo. My jsme přijeli možná s hlavami moc vztyčenýma, že to půjde, že vyhrajeme, ale stal se pravý opak. Musíme zpytovat svědomí, jak jsme se chovali, jak jsme hráli a jakou energii jsme do toho vložili. Ale to je sport. Takových porážek je a bude. Musíme to hodit za hlavu, v úterý nás čeká derby s Opavou a na to se musíme připravit,“ konstatoval trenér Ostravy Adam Choleva.

Body: Číž 19, Petráš 18, Mareš 16, Lošonský 15, Jelínek 14, Novotný 10, Dlugoš 6, Křivánek 2, Merta 2, Rožánek 2, Vacek 1 – Vann 22, Svoboda 11, Bohačík 8, Šmíd 7, Heinzl 6, Nábělek 6, Havlík 5, Snopek 5, Týml 5, Prošek 2, Radukič 2, Ubilla 2. Rozhodčí: Vošahlík, Scholze, Melichárek. Trojky: 28/14:30/9. Střelba 2 body: 36/22:39/21. TH: 27/19:23/12. Doskoky: 44:29. Chyby: 20:25. Diváků: 498. Průběh: 32:11, 62:31, 88:54.