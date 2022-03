„Byl to pro nás fyzicky velmi náročný zápas, který nám ale vyšel. Po čtyřech dnech opět se stejným soupeřem. Museli jsme se znovu připravit naplno. Rozdělili jsme body mezi mnoho hráčů a jsme samozřejmě rádi za výhru,“ uvedl kolínský pivot .Jakub Petráš.

Mareš dotáhl Medvědy k výhře. Rozhodlo se až v prodloužení

„Zápas se mi hodnotí těžko. Prohráli jsme rozdílem dvaceti bodů. Soupeř nám v první čtvrtině utekl, a to byl ten hlavní důvod. My jsme se sice dokázali vrátit a vyrovnali skóre. Ve třetí čtvrtině nám soupeř opět dal 32 bodů a poté jsme to dotahovali horko těžko. Už nám nezbyly síly a hlavním důvodem, proč nám takto odskočili, byl doskok,“ řekl Radek Farský z USK.

Kolín měl drtivý nástup. Již v první čtvrtině si vypracoval osmnáctibodové vedení, které však těsně před poločasem ztratil a USK dokázalo vyrovnat.

Jenomže další lichá část patřila zase Medvědům. Ti zejména díky trojici Lošonský, Mareš a Petráš opět odskočili na pohodlné vedení, tentokrát o sedmnáct bodů a bylo otázkou, jestli náskok udrží, nebo se budou strachovat o výsledek.

V jednu chvíli se Sovy dotáhly na minus osm, pak ale domácí hráči zabrali, začali náskok navyšovat a bylo z toho jasné vítězství.

„Po tři čtvrtiny jsme byli lepším týmem, ale zbytečně jsme si to zkomplikovali. Vedli jsme o nějakých 18 bodů, vedení jsme ale ztratili. Ve druhém poločase jsme se vrátili zpátky k tomu, co je nám vlastní. A když nás USK bránilo po celém území, trestali jsme ho trojkami,“ konstatoval trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Kolín byl lepším týmem. Ztratili jsme hru v první čtvrtině, kdy jsme neměli doskoky stejně jako v předešlém zápase. Získali jsme několik útočných doskoků. To je, proč jsme ztratili kontrolu nad zápasem. Nehráli jsme příliš v útoku, proto jsme dostali tolik bodů,“ přiznal trenér USK Joshua Randall King.

Body: Lošonský 30, Mareš 30, Petráš 15, Křivánek 12, Číž 11, Novotný 10, Rožánek 3, Jelínek 2 – Mangas 33, Švec 17, Farský 15, West 11, Štěrba 6, Fuxa 5, Bátovský 4, Macháč 4, Petružela 2, Vlk 2. Rozhodčí: Hruša, Kapaňa, Kubiš. Trojky: 29/10:37/15. Střelba 2 body: 41/28:34/21. TH: 28/27:17/12. Doskoky: 40:28. Chyby: 20:26. Diváků: 521. Průběh: 31:16, 53:51, 87:76.

Pražská Slavia dostala od Kolína výprask. Mládežníkům se dařilo