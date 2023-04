/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Kolína nerozehráli předkolo play off NBL vůbec dobře. V úvodním vystoupení prohráli na domácí palubovce s USK Praha 96:102. V pondělí tak budou v Praze odvracet mečbol.

Z utkání předkola play off BC Kolín - USK Praha (96:102). | Foto: David Kratochvíl

Kolín měl tragický začátek, postupně ztrácel půdu pod nohama a v 15. minutě prohrával po trojkové smršti hostů o 24 bodů (27:51). V boxerské terminologii to bylo na ručník.

„Trestuhodně nám utekl první poločas, kde jsme vůbec neměli co nabídnout. Všude jsme byli o krok pozdě. USK si z nás dělalo dobrý den a my jsme neubránili nikoho 1 na 1, žádnou kombinaci, na doskoku jsme byli slabý,“ přiznal trenér Kolína Adam Konvalinka.

Zlepšení přišlo ve třetí čtvrtině. Především Číž a Slavinskas měli hlavní podíl na tom, že Kolín ze stavu 46:67 snížil na rozdíl tří bodů 66:69.

V ještě „lepší“ pozici se domácí ocitli čtyři minuty před koncem, kdy se trefil z dálky Novotný a Kolín ztrácel pouze jeden bod. Místo toho, aby Medvědi ale svého soupeře dorazili, nechali ho zase odskočit a ten si už nenechal vítězství vzít. V ligové soutěži si tak připsal šestnáctou výhru v řadě.

„Jsem rád, že jsme sérii začali tímto způsobem, ale víme, jak zkušený je tým Kolína. Odehrál dobré utkání, po prvním poločase se vrátil do hry a byl ve velmi dobrém rozpoložení. My musíme předvést stejný výkon v dalším utkání a koncentrovat se na naší hru. Začali jsme sérii dobře, ale je to stále jen „poločas,“ podotkl trenér USK Francesco Tabellini.

„V prvním poločase jsme nepřistupovali k USK včas. Oni se chytili ve střelbě trojek. Měli výborné procento a proto první poločas dopadl tak, jak dopadl. Ve druhém poločase jsme se probrali, vyvinuli jsme na USK větší tlak, z toho plynuly i nějaké jejich ztráty. Podařilo se nám dotáhnout, bohužel koncovka dopadla bohužel smutně pro nás. Asi jsme ztratili hodně sil stahováním náskoku. Doufám, že v pondělí navážeme na výkon z druhého poločasu,“ řekl křídelní útočník Kolína Michal Mareš.

„Utkání pro nás začalo skvěle, měli jsme dobrý taktický plán, který vycházel. Dostali jsme se do velkého vedení, ale když nás Kolín začal stahovat, zůstali jsme spolu a uhlídali si vítězství,“ oddechl si nejlepší střelec USK Michael Okauru.

Kolín první duel nezvládl a jestli nechce, aby mu sezona skončila, musí v pondělí na Folimance vyhrát.

„Prohra o šest bodů bolí, ale rozhodně nemáme co ztrácet, balit a končit. V pondělí si jedeme na USK pro výhru a vrátíme sérii ještě do Kolína,“ je přesvědčený Adam Konvalinka.

Utkání začíná v 17.10 hodin a přímým přenosem ho vysílá stanice ČT Sport.

Body: Číž 31, Slavinskas 27, Mareš 14, Petráš 14, Šiška 7, Novotný 3 – Okauru 30, Pipes 23, Böhm 13, Samoura 12, Švec 8, Vlk 7, Petružela 6, Vyroubal 3. Rozhodčí: Vošahlík, Pokorný, Nejezchleb. Trojky: 35/11:25/13. Střelba 2 body: 29/20:42/23. TH: 34/23:20/17. Doskoky: 37:34. Chyby: 21:30. Diváků: 603. Průběh: 22:27, 45:63, 73:82.

