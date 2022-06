Hned první disciplína přinesla kolínským barvám nečekaný velký úspěch. Postaral se o něj v kladivářském sektoru svěřenec Petra Sklenáře Martin Buryan. Ten sice v prvním pokusu „nezaložil“, ale hned ve druhé sérii poslal kladivo do vzdálenosti 62,89 m a dostal se na druhou příčku za největšího favorita Patrika Hájka. Napotřetí sice opět zaznamenal nezdařený pokus, ale dva z velkých medailových favoritů Jan Doležálek a Miroslav Pavlíček zapsali překvapivě tři křížky, a Martinu Buryanovi se tak naplno otevřela cesta k medaili.

Své postavení potvrdil ve čtvrté sérii hodem dlouhým 63,03 m, v páté se zlepšil na 64,09 m a v šesté sérii vylepšil kolínský historický rekord na 65,35 m a vybojoval svou první „dospělou“ medaili, a to rovnou stříbrnou. Druhý kolínský zástupce v soutěži, Karel Hanuš, dosáhl výkonu 49,81 m a obsadil 13. příčku.

Vzápětí předvedla vynikající výkon v rozběhu na 400 metrů překážek Lenka Novotná. Vylepšila svůj nedávný historický kolínský rekord výborným časem na 59,02 s a postoupila do sobotního finále přímo z druhého místa.

V rozběhu na 100 metrů se představila Jana Šafránková. Předvedla výborný výkon a v čase 12,01 s obsadila ve svém rozběhu čtvrté místo. O radost ji však připravilo nejen to, že se jednalo v součtu obou rozběhů o nevděčné deváté, a tedy nepostupové místo, ale i to, že nový osobní rekord jí odvál příliš silný vítr do zad.

Ve výškařském sektoru bojovala Anita Hrušková. Té se podařilo zdolat na třetí pokus 169 cm a vzápětí se dostala napodruhé i přes 173 cm, horší zápis ji ale v konečném hodnocení odsunul stejně jako Janu Šafránkovou na devátou pozici.

V reprezentační štafetě juniorů, která se pokoušela o pokoření limitu pro mistrovství světa, startoval také Lukáš Soukal. Kvarteto Mika, Raška, Soukal, Ondráček ale dosáhla času 40,73 s a na limit jí scházelo více než šest desetin.

Poslední kolínskou účast v sobotním programu obstaral vytrvalec Roman Pazdera startem na 5000 metrů. Ve vyrovnaném závodě, v němž se mistr republiky nedostal pod hranici čtrnácti a půl minuty, obsadil aktuálně nejlepší kolínský běžec výbornou pátou příčku výkonem 14:44,61 min.

Nedělní program zahájila z kolínského pohledu tyčkařka Zuzana Pražáková a byl to pro ni a příznivce kolínské atletiky pořádně dramatický závod. Svou základní výšku 375 cm a také 400 cm sice zdolala bez problémů napoprvé, ale v soutěži stále byly čtyři závodnice. A protože na následných 410 cm svěřenkyně svého otce a Boleslava Patery dvakrát neuspěla, mohla jí plzeňská Schejbalová v případě úspěchu v třetí sérii připravit o medaili. Plzeňská tyčkařka ale neuspěla a naopak Zuzana se přes laťku přehoupla a zajistila si tak medaili. Na 420 cm se situace opakovala, když po dvou nezdarech byla napotřetí znovu úspěšná a posunula se tak na stříbrnou pozici před svou věčnou rivalku Nikolu Pöschlovou, která se na této výšce se soutěží rozloučila. Suverénní Amálie Švábíková se dostala přes 445 cm, ale stříbrná medaile Zuzany Pražákové je dalším jejím velkým úspěchem.

Překvapení přichystal v rozběhu na 200 metrů junior Lukáš Soukal. Po obrovském zlepšení před týdnem na gigantu potvrdil výbornou formu i v Hodoníně a časem 21,48 s postoupil z druhého místa do finále. Na ženské dvoustovce startovala Jana Šafránková, které čas 25,76 s stačil na 18. místo.

Skvělou formu má letos Lenka Novotná. Ta nastoupila ve třetí dráze k finálovému běhu na 400 metrů překážek a v této letos velmi kvalitní disciplíně dlouho bojovala o medaili. V závěru jí ale už nezbývaly síly, které částečně nechala na dráze v sobotu při osobním rekordu, a cílovou čáru proťala i tak na výborné páté příčce v čase 59,59 s.

Kolínskou účast zakončil svou první finálovou účastí mezi muži Lukáš Soukal. Dvousetmetrovou trať tentokrát proběhl za 21,76 s a skončil na osmé příčce.

Kolínským atletům se letošní šampionát mužů a žen vydařil. Dvě stříbrné medaile Martina Buryana a Zuzany Pražákové, pátá místa Lenky Novotné a Romana Pazdery a osmá příčka Lukáše Soukala i devátá pozice Jany Šafránkové a Anity Hruškové jsou výbornou vizitkou kolínské atletiky. V medailovém pořadí patřila Sokolu Kolín -atletika velmi kvalitní 13. příčka mezi nejlepšími českými kluby.

Dařilo se i některým kolínským odchovancům. Kateřina Šafránková dokázala jen několik týdnů po operaci menisku vybojovat stříbrnou medaili hodem dlouhým 60,85 m. Medaili si odvezli také výškařka Denisa Pešová, která překonala 179 cm a skončila na třetí příčce, a Štěpán Hampl, který finišoval se štafetou Olympu na stříbrné pozici a na stovce doběhl čtvrtý za 10,44 m.

Naopak největší favoritka závodu na 100 metrů překážek Helena Jiranová se k boji o medaile vůbec nedostala, neboť bez odhlášení nenastoupila k soutěži v trojskoku a podle pravidel nebyla poté k rozběhům na 100 metrů vůbec připuštěna.

