„Přípravu jsme rozhodně nepodcenili, jelikož naši závodníci strávili v Bedřichově týden plný intenzivních tréninků na klíčových úsecích trati. Těšíme se tak například na boj Terky Tvarůžkové o přerušení šňůry druhých míst,“ uvedl jeden z trenérů Martin Řehák.

Denisa Pešová skončila čtvrtá na ME do 22 let