Jednou z výjimek byl běh na 60 metrů, který proběhl zcela tradičně a v němž svěřenec Antonína Morávka Jiří Synek proťal cílovou čáru na páté příčce v čase 6,95 s.

Naopak asi nejkurióznější byla soutěž výškařů. V ní byli závodníci rozděleni do dvou tříčlenných skupin, v nichž se utkali každý s každým na jeden skok, přičemž každý z nich skákal na výšce, kterou si sám předem tajně určil. A tak v prvním skoku nastoupil svěřenec Martina Radikovského Matyáš Čudlý proti francouzskému soupeři a zvolil si výšku 197 cm. Na ní však neuspěl, nedařilo se však ani jeho soupeři. Ve druhém souboji porazil portugalského výškaře, když překonal 195 cm, zatímco jeho soupeř svou výšku nezdolal. A protože to zároveň v jeho skupině byl jediný úspěšný pokus, postoupil do finále proti Španělovi. Pro poslední skok zvolil 198 cm, zatímco jeho soupeř o deset centimetrů vyšší výšku. Neuspěli ale ani jeden, a tak oba získali jako vítězové soutěže pro svůj tým 11 bodů. O diskutabilní podobě této soutěže svědčí i to, že diváci z 18 pokusů viděli za celou soutěž jen 6 zdařených.

Český tým nasbíral po 10 disciplínách třetí nejvyšší počet bodů za Brity a Španěly. Bodové rozdíly byly poté převedeny na časové odstupy, s nimiž vyrazili na trať členové stíhací smíšené štafety 600 - 400 - 200 - 800 metrů. V ní Češi předstihli domácí Španěly, a tak si Jiří Synek a Matyáš Čudlý vezou spolu s celým týmem z této zajímavé akce výborné druhé místo.

