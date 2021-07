Zásluhou basketbalového klubu BC Kolín se uskutečnil v areálu Vodního světa „Dětský den s Medvědem“. Jak název napovídá, jednu z hlavních úloh v něm měl stále populárnější maskot kolínských basketbalistů, medvěd Bery. Ale těmi nejdůležitějšími účastníky byly samozřejmě děti. A přišlo si jich zasportovat a zasoutěžit více než tři sta, od nejmenších batolat až po již zasloužilé školáky.

Děti si užily radost při sportování s basketbalovým maskotem Berym | Foto: Foto: BC Kolín

Pořadatelé pro ně připravili deset stanovišť, na kterých měly děti předvést své různé sportovní dovednosti - hod na cíl, střelbu na koš, driblink s míčem, kroket, překážkovou dráhu… Malí sportovci dostali při vstupu účastnickou kartičku, do které jim bylo postupně vpisováno absolvování všech úkolů. Po jejich úspěšném dokončení se na kartičce skvělo heslo „bckolin.cz“ (zkrácená podoba hesla internetové stránky BC Kolín www.bckolin.cz) a mohli si ve stánku s cenami vybrat to, co se jim nejvíc zamlouvalo. A že bylo z čeho vybírat.