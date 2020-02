„Jsem rád, že se mi podařil cíl minulé sezony, a to zajistit si grandslamy na tento rok. Byl to určitě super zážitek, výborná zkušenost do budoucna a neskutečná motivace dostat se tam jako dospělý,“ řekl sedmnáctiletý tenista z Kolína.

Vypadl jste ve třetím kole. Bylo to maximum, nebo vás porážka od ruského tenisty v tiebreaku rozhodujícího třetího setu mrzí?

Samozřejmě třetí kolo na grandslamu je dobrý výsledek, ale zároveň mě porážka hodně mrzí, jelikož si myslím, že jsem celý turnaj hrál dobře a cítil se na kurtu fajn. Zápas byl vyrovnaný, ve třetím setu jsem měl pár šancí, které jsem ale bohužel nevyužil a zápas prohrál v tiebreaku třetího setu.

Junioři jsou většinou v pozadí zájmu. Bylo tomu i na místě, nebo jste si například zahrál na jednom z velkých kurtů?

Ohledně kurtů a podmínek to mají junioři stejné jako dospělí hráči. Na kurtu jsou hlavní rozhodčí, lajnoví rozhodčí, sběrači a i jestřábí oko. Já jsem své zápasy hrál na všech docela velkých kurtech a ten poslední zápas jsem hrál dokonce na čtvrtém největším kurtu v areálu.

A jaká byla atmosféra?

Atmosféra na všech zápasech byla neskutečná, moc jsem si to užil a už se těším na další grandslamy sezony.

Prý jste po jednom zápase šel na tiskovku po Rogeru Federerovi. Při jeho tiskovkách je vždy plný sál novinářů. Jak to probíhalo při vaší účasti?

Ano, je to tak. Bylo fajn střídat se zrovna s ním. Na jeho tiskovku, jak říkáte, byl plný sál. Na mě jich bylo o trošku méně (smích).

Byl jste ve společnosti nejlepších tenistů na světě. Byl jste se podívat například na zápase nebo tréninku nějakého velikána?

Musím říct, že zápasů jsem viděl opravdu málo, jelikož jsem hrál svoje zápasy a neměl jsem tím pádem čas sledovat ostatní. První den, když jsme dorazili, tak jsem viděl tréninky všech prvních pěti hráčů ATP a v průběhu turnaje jsem dokonce střídal na kurtu i nejlepší tenisty světa, například Daniila Medveděva.

O tenisty je na nejlepších turnajích vždy skvěle postaráno. Jsou jako v bavlnce. Měli jste podobný komfort?

Stejný komfort jako dospělí hráči jsme úplně neměli, ale ve většině věcí to je srovnatelné, ne-li stejné. Kdybych to měl shrnout, tak to bylo na velmi vysoké úrovni. Po každém zápase jsme měli k dispozici fyzioterapeuty, masáže, ledový a teplý bazén.

Jak se vám líbí areál, kde se hraje první grandslamový turnaj roku?

O Australian Open se říká, že to je nejhezčí Grand Slam sezony, a já to mohu jen potvrdit. Když jsem poprvé vkročil do areálu, ve kterém je okolo 25 velkých kurtů, tak to bylo opravdu něco speciálního.

Měl jste možnost a čas podívat se mimo areál?

Bohužel ne, do Melbourne jsme dorazili den před turnajem a po posledním zápase jsme letěli hned druhý den zpátky do Česka.

Co se vám na Austrálii líbilo nejvíc?

Hodně mě překvapilo, jak byli lidi v areálu strašně milí a zároveň profesionální.

Jaké máte plány do dalších dnů?

Co nejrychleji se srovnat s časovým posunem a vrátit se brzy do plného tréninku na další turnaje. Teď se chystám na turnaje do Thajska a Malajsie a po těchto turnajích bych rád figuroval na světovém juniorském žebříčku do 10. místa.