/ROZHOVOR/ S nástupem koronavirové pandemie se do obtížné ekonomické situace dostali i provozovatelé posiloven, fitness center nebo klubů bojových sportů. S plánem na jejich podporu přišel učitel kolínské Obchodní akademie a Ju-Jutsu a MMA zápasník Martin Heller.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Můžete blíže představit svůj nápad?

Inspiroval jsem se v Itálii. Příznivci bojových sportů tam rozjeli projekt "Podpoř svého trenéra, abys ses měl potom kam vrátit". Trenéři, kteří se tím živí, musí platit nájem a často ještě hypotéku, to mají v současnosti velmi obtížné. Jejich klienti vidí, že pokud kvůli pandemii zkrachují, nebudou se mít oni sami kam vrátit. Začali tedy tuhle akci na podporu trenérů, kdy jim například uhradí měsíční permanentku, přestože je tělocvična zavřená. Přišlo mi to jako dobrý nápad s tím, že bych to u nás rozšířil na provozovatele posiloven a obecně na trenéry fýzy, workoutu a podobných aktivit.