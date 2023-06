Martin Buryan přispěl v národním dresu k druhému místu

Jiří Tuček

V Plzni proběhlo mezistátní vrhačské trojutkání mužů a žen do 22 let, juniorů a dorostenců Česko – Maďarsko – Polsko, na kterém Českou republiku reprezentoval v kategorii mužů do 22 let kladivář Martin Buryan.

Ilustrační foto | Foto: čtk