První dva prázdninové dny patřily na krásném ostravském stadiónu jen pár dnů po Zlaté tretře republikovému šampionátu mužů a žen do 22 let. Kolínskou atletiku na něm mělo reprezentovat celkem 18 závodníků, ne všichni se však nakonec na mistrovství republiky představili.

Martin Buryan, mistr ČR do 22 let. | Foto: Adolf Horsinka

To platilo hned v první disciplíně časového pořadu, ženském hodu kladivem, kde do kruhu nenastoupila Eliška Kopecká. A tak první Kolíňačkou na startu byla Emílie Chrastinová v rozbězích na 100 metrů překážek. Ta zaběhla kvalitní čas 14,70 s, což pro ni znamenalo celkovou 15. příčku. Hned po překážkovém sprintu startovala ve druhém rozběhu na 100 metrů Jana Šafránková. V něm doběhla v protivětru 0,6 m/s na čtvrté příčce za 12,15 s a už po doběhu věděla, že do finále tentokrát nepostoupí. Nakonec z toho bylo celkové 11. místo. Ve stejné disciplíně startoval i junior Šimon Kratochvíl, tomu však čas 11,25 s stačil jen na 19. příčku.

Vůbec se mistrovství nevyvedlo trojskokance Heleně Rothanzlové, která v soutěži nezaznamenala žádný zdařený pokus. Úplně spokojený nebyl v rozbězích na 800 metrů ani Marek Nedvěd, který doběhl v prvním běhu na šestém místě v čase 1:59,70 min., který znamenal až 19. místo.

Nejkvalitnější výkon z kolínských atletů předvedla v rozběhu na 400 metrů překážek Lenka Novotná. Ta rozběhla svůj závod nejrychleji v životě a do cílové rovinky nabíhala s pětimetrovým náskokem. V závěru se na ní ale projevilo tréninkové manko způsobené zraněním a na cílové čáře o tři setiny o svůj náskok přišla. I tak jí ale patřilo druhé postupové místo a čas 59,56 s byl v rozbězích třetí nejrychlejší. Druhému z tréninkové skupiny Veroniky Jelínkové Tomáši Podneckému rozběh zdaleka tak nevyšel a čas 60,16 s byl až dvacátý.

Závěr kolínské sobotní účasti obstaral v běhu na 5000 metrů, který letošním druhým nejrychlejším časem patřil k favoritům na medaile. Podle toho se i vyvíjel začátek závodu, když se Roman až do třetího kilometru pravidelně střídal na čele vedoucí skupiny s Matějem Hřebačkou a udávali tempo na výsledný čas kolem 15 minut. V průběhu čtvrtého kilometru se ale Roman začal vedoucí skupinou propadat a při náběhu do kilometru posledního s ní ztratil kontakt. Nakonec z toho bylo šesté místo v čase 15:19,39 min.

První nedělní disciplína příznivce kolínské atletiky hodně zajímala. Do soutěže v hodu kladivem sice stejně jako den předtím Eliška Kopecká nenastoupili ani Karel Hanuš, ani Vlastimil Trnka, ale k favoritům soutěže patřil Martin Buryan. Ten prvními dvěma hody zabrnkal na nervy jak sobě, tak i všem, kteří mu fandili, neboť zaznamenal dva křížky. Napotřetí se ale zachránil velmi kvalitním výkonem 65,34 m. A hned vzápětí se totéž nepodařilo největšímu favoritu soutěže Janu Doležálkovi, který třetím nezdařeným pokusem Martinovi nabídl mistrovský titul na zlatém podnosu. A svěřenec trenéra Petra Sklenáře toho dokonale využil. V páté sérii poslal kladivo na vzdálenost nového rekordu šampionátu 69,14 m a poprvé v životě se stal mistrem České republiky s více jak pětimetrovou převahou! Radost z mimořádného úspěchu mu jen kalila skutečnost, že mu chybělo 82 centimetrů ke splnění limitu pro účast na mistrovství Evropy mužů a žen do 22 let.

O vysoké umístění měla podle letošního nejlepšího výkonu závodit i výškařka Anita Hrušková. Ta zdolala základní výšku 161 cm napoprvé, ale následných 166 cm už znamenalo komplikaci, protože se v soutěži zachraňovala až třetím pokusem. Tuto výšku ale zdolalo už jen šest závodnic. Stejně se Anitě vedlo i na 171 cm, které rovněž překonala napotřetí, ale uspěly i všechny soupeřky. Výš už se kolínská výškařka nedostala, a to znamenalo zisk kvalitní šesté příčky. Mistryní České republiky se stala odchovankyně kolínské atletiky Denisa Pešová, která překonala 181 cm.

Na rozdíl od obou předchozích kolínských atletů se šampionát nevyvedl ani trojskokanu Dominiku Holubovi, ani oštěpařce Žanetě Vrbové. Dominik Holub nezaznamenal žádný zdařený pokus a Žaneta Vrbová poslala své náčiní nejdále jen na 36,06 m, a to znamenalo 15. pozici. V prvém rozběhu na 200 metrů se podruhé na mistrovství představil Šimon Kratochvíl. Ve svém běhu doběhl na páté pozici v čase 22,26 s a celkově obsadil 14. příčku, když od postupu do finále ho dělilo 23 setin.

Další disciplínou, která přitahovala pozornost příznivců kolínské atletiky, bylo finále běhu na 400 metrů překážek s Lenkou Novotnou v sedmé dráze. Ta rozběhla závod o malinko pomaleji než v rozběhu, ale od počátku bylo zřejmé, že bojuje o medaili. Na sedmé překážce nevyšel krok do té doby vedoucí největší favoritce Ester Bendové, která ji shodila rukama a v závodě již nemohla pokračovat, a Lenka Novotná tak nabíhala do cílové rovinky dokonce na prvním místě. V závěru se sice na Lence stejně jako v rozběhu projevilo tréninkové manko způsobené zraněním, ale nakonec dokázala v čase 59,96 s uhájit bronzovou medaili, a získala tak po kategoriích dorostenek a juniorek cenný kov i na šampionátu žen do 22 let!

Ve skoku o tyči se představil Antonín Tvrzník. Při pro něj vysoké základní výšce 430 centimetrů měl pouze jediný zdařený pokus, když základ zdolal napotřetí, a to značilo 13. místo. Ve skoku dalekém žen startovala Emílie Chrastinová. Ta dolétla na 532 cm a obsadila 14. místo. Trochu smůly měl v hodu oštěpem Jakub Dudáš. V prvním pokusu poslal oštěp na 57,97 m a ve třetí sérii ještě na 57,28 m, ale do finálové osmičky mu chybělo pouhých 24 centimetrů a obsadil deváté místo. Závěrečnou kolínskou účast obstarala nejmladší účastnice, teprve patnáctiletá Alice Kredell, v běhu na 1500 metrů. Přestože nastoupila se zdravotními potížemi, dokázala proti až o šest let starším soupeřkám zabojoval a v čase 4:42,90 min. brala dvanáctou příčku ve stejném čase jako soupeřka na jedenáctém místě a devět setin za desátou.

Zásluhou výborného výkonu Martina Buryana patřil Sokol Kolín-atletika mezi 23 klubů, které získaly zlatou medaili, a v součtu s bronzem Lenky Novotné obsadil v medailovém pořadí 17. příčku. Šestá místa Romana Pazdery a Anity Hruškové byla ale jedinými dalšími umístění kolínských atletů v elitní české osmičce.

