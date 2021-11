„Všichni si uvědomujeme, jak velký bič jsme si na sebe upletli,“ řekl s úsměvem prezident klubu Martin Buřič.

Ačkoliv Kolín patří ke stálicím nejvyšší basketbalové soutěže posledních dvou desetiletí, rozhodně se neřadí mezi pravidelné sběratele medailí. Proto si v BC loňských úspěchů velmi považují, ale zároveň je jim jasné, jak výjimečné to pro Kolín bylo.

Navíc se ostatní týmy před novým ročníkem velmi posílily a chystají se vzít pomyslné stupně vítězů útokem. V BC Kolín ale zvolili jinou strategii.

„Myslíme si, že se nám podařilo vytvořit zdravé jádro týmu a s těmito hráči jsme uzavřeli víceleté kontrakty. Chceme se tak vyhnout každoročním předsezónním kotrmelcům při tvorbě sestavy. Navíc stále máme v záloze úspěšné mladíky z vlastní líhně, které chceme dál do áčka zabudovávat,“ vysvětlil Martin Buřič.

Až probíhající soutěž ukáže, zda to bylo správné rozhodnutí. Příprava na sezonu toho totiž mnoho neukázala. Trenér Miroslav Sodoma byl při jejím hodnocení upřímný.

„Musíme si přiznat, že příprava neproběhla úplně podle našich představ. Promítlo se do ní několik zranění, dále očkování hráčů a reprezentační povinnosti našich slovenských opor. Také účast ve Federálním poháru se nám moc nevyvedla, ale ke konci přípravného období se to obrátilo k lepšímu a vše do sebe začínalo zapadat,“ konstatoval kouč.

Zřejmě i to způsobilo, že začátek soutěže byl pro Medvědy poněkud rozpačitý. Zaznamenali několik hloupých porážek (doma Brno a Ústí nad Labem, venku Hradec Králové) a odehráli velmi vyrovnané utkání s Nymburkem, ve kterém padli až v závěru. Domácí neúspěchy ale dokázali vykompenzovat bodovým dovozem z venku. Výhry v Olomouci, Jindřichově Hradci a Děčíně jsou velice cenné. Navíc doma dokázali porazit velmi silné týmy USK Praha a Opavy. Po deseti kolech jsou na 6. místě a také na prahu skupiny A1, kam by se rádi po skončení základní části probojovali.

„Z posledních čtyř utkání máme tři výhry a také předváděná hra se blíží tomu, co bychom chtěli praktikovat“, netají radost nad zlepšením kolínský trenér.

„Ale v žádném případě se nesmíme nechat ukolébat. Letošní ročník je velice vyrovnaný a jakékoliv drobné zaváhání může mít pro nás fatální následky,“ dodal.

Snad se Medvědům podaří formu ustálit a naplní očekávání svá i svých příznivců.

Stejně jako vloni se kolínští basketbalisté prezentují výborným kolektivním pojetím, ze kterého vystupují velmi vydařené individuální výkony. Michal Mareš a Róbert Rožánek přinášejí do kolínského soukolí ohromné množství energie, Jiří Jelínek a Pavol Lošonský zase klid a nadhled. O stále větší prostor na palubovce si svým poctivým a bojovným přístupem říká Jan Křivánek.

Z neúnavného dříče Jakuba Petráše se stává obranný specialista, který dokáže znepříjemnit hru i největším podkošovým hvězdám soupeře. Opavského Markussona, MVP měsíce září, který do té doby zapisoval v průměru 15,5 bodů a 16,2 doskoků, dokázal udržet na 6 bodech a 7 doskocích a totéž vzápětí zopakoval při obraně děčínského Dodda. Tomu pro jistotu nedovolil skórovat vůbec.

Útočnou zbraní Medvědů je jako obvykle kapitán Adam Číž, který se nedávno blýskl prvním kariérním triple-double (tři dvouciferné hodnoty ve sledovaných statistikách), za 15 bodů, 12 asistencí a 10 doskoků.

Zdatně mu sekunduje ostrostřelec z dlouhé vzdálenosti Filip Novotný. Ten si zase vytvořil osobní rekord, když děčínské konto zatížil 33 body.

Všichni v klubu si přejí, aby zlepšení v posledních utkáních bylo trvalejšího charakteru a hráči dokázali předvádět výkony, se kterými budou spokojeni sami i jejich výborné kolínské publikum.

(Michal Vlček)