Marek Matuška ukázal talent. Na republikovém šampionátu skončil druhý

Když se dozvěděl, že pojede na republikový šampionát Policie ČR v brazilském ju – jutsu do Prahy, zbývaly do startu tři dny. Ale ani takto krátká doba ho nezastavila v tom, aby si domů odvezl medaili. Marek Matuška prokázal, že je talentovaným závodníkem. V celkovém hodnocení kategorie do 85 kg skončil na druhém místě.

Marek Matuška s přítelkyní | Foto: Heller Martin

„Prohrál jsem s Jurou Závodníkem, který je o dost starší, má dlouholeté zkušenosti a hnědý pásek. Také je jeden z trenérů v Brně, takže porážka není žádná ostuda, i když jsem chtěl samozřejmě vyhrát,“ řekl dvaadvacetiletý závodník z Kolína. OKRES: Na čele zuří boj o postup. Na chvostu se krčí nováček z Ovčár „Mojí nevýhodou bylo také to, že jsem byl v této váhové kategorii skoro nejlehčí, v době závodu jsem vážil 81 kilogramů. Vždy je lepší, když jste na hraně dané váhové kategorie, ale tři dny před závodem nemělo smysl shazovat na 77 kilo. Prostě jsem do toho šel z voleje,“ podotkl. Marek Matuška ukázal, že mu tento sport sedí. Aktivně ho provozuje šest let a již si připsal spoustu úspěchů. Například je dvojnásobným vicemistrem České republiky, navíc získal spoustu umístění na stupních vítězů na ligových závodech. „Předtím jsem hrál jedenáct let florbal, pak mě kamarádi přemluvili, abych zkusil ju – jutsu. A z těch kamarádů jsem u tohoto sportu zůstal sám,“ dodal s úsměvem. Ju – jutsu je všestranné bojové umění, což Matuškovi vyhovuje. „Soustředím se na všechny aspekty, postoj, hody, na boj na zemi,“ objasnil muž, jenž pracuje na oddělení hlídkové služby. V současné době se díky šíření koronaviru omezují některé sportovní akce. Program je tak dost okleštěný. „U nás v klubu pořád trénujeme a čekáme, jak se celá situace vyvine. Pátého prosince bychom měli odjet na závody do Chodova u Karlových Varů. Když to situace dovolí, určitě tam pojedu s cílem získat některou z medailí,“ uvedl Marek Matuška. Růžičková: Na atletice jsem poznala spoustu skvělých lidí, ale fotbal byl víc