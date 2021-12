Celkem na závodníky čeká 8 378 kilometrů, z toho 4 250 kilometrů měřených zkoušek. Nadcházející ročník se jede znovu pouze na území Saúdské Arábie zejména kvůli složitému přejíždění do okolních států. Původně se mělo jet i v Jordánsku. Trať měla rovněž zavítat i do jihovýchodní části Saúdské Arábie, ale kvůli náročnosti velké pouště tam do ní nechtějí pořadatelé pustit všechny účastníky najednou.

Rovněž se mělo startovat v Hailu, ale začíná se v Džiddě, kde všichni účastníci museli absolvovat administrativní a technické přejímky. Tentokrát se vše obejde i bez startovního pódia. Nicméně mezi oběma městy povede úvodní etapa tzv. prolog, kterou organizátoři nazvali jako kvalifikační kolo a na základě jeho výsledku se odstartuje další den už do hlavního závodu. Rozhodovat se bude na 19 kilometrech, ačkoliv všichni musí absolvovat trasu o délce 636 kilometrů. „Pro někoho by to mohla být cesta do Chorvatska, pro nás kousek,“ žertoval Martin Macík ve videu, ve kterém představoval trať fanouškům.

Teď se bude makat! Macíka přivítaly v Džiddě drobné komplikace

Úvodní etapa je tedy rozdělena na části 1A (kvalifikační prolog) a 1B, která už je v rámci hlavního závodu a na ní bude navazovat dalších jedenáct. Ty, s pořadovým číslem dvě a tři, jsou v rámci maratonské etapy. Organizátoři ji nově posunuli ze středu hned na začátek celé rallye.

Macík společně s mechanikem Davidem Švandou dospěli k několika závěrům. Aby byla změna, nebo hned zkraje vypadlo spoustu závodníků a pořadatelé měli jednodušší zbytek závodu. Na účastníky čeká mnoho písku a drobné duny, zároveň nebudou mít k dispozici asistenční bivak, takže musí dát velký pozor na techniku a navíc i gumy, protože každá výměna pneumatiky znamená pětiminutovou penalizaci. Jezdci i piloti se shodují, že při této etapě jedou maximálně na 70% možného výkonu. Hlavním cílem během těchto dvou dnů je tak vyhnout se ublížení sobě samotnému i technice.

Macíka a spol. trénují před Dakarem vlastní děti. Tým se těší na spánek

Podle ředitele závodu Davida Castery bude letošní 44. ročník dakarské rallye ze 70% nový a pojede se hlavně v dunách. Na závodníky čekají ale i písečné cesty s kameny „Při stavbě trati se snažím rozumně vše nadávkovat tak, aby byli spokojení všichni a každý z toho měl radost,“ řekl Castera. Další novinkou pro všechny účastníky včetně Macíka, že celé startovní pole stráví čtyři noci v hlavním městě Rijádu, tudíž mechanici budou mít mnoho času a prostoru na opravu vozů. Na druhou stranu se pojedou těžké etapy na navigaci.

Poprvé v historii zavítá Dakar do města Al Davadmí. Těžká etapa z Rijádu nabídne spoustu dun na prvních sto kilometrech a následně budou muset absolvovat časově náročný přesun z Al Davadmí do Vadi ad-Davásiru, kde se očekává, že se spoustu závodníku zpozdí a do bivaku dorazí až v noci. Poté už se všichni začnou vracet zpět do Džiddy, kde slavná rallye 14. ledna vyvrcholí.

Program Rallye Dakar 2022

1. ledna Džidda - Háil (636 celkových km/19 rychlostní zkouška)

2. ledna Háil - Háil (546/334)

3. ledna Háil - Artavíjá (585/339)

4. ledna Artavíjá - Kajsumá (554/368)

5. ledna Kajsumá - Rijád (707/465)

6. ledna Rijád - Rijád (563/348)

7. ledna Rijád - Rijád (635/421)

8. ledna volný den

9. ledna Rijád - Davadmi (700/401)

10. ledna Davadmí - Vadí ad-Davásir (828/394)

11. ledna Vadí ad-Davásir - Vadí ad-Davásir (490/287)

12. ledna Vadí ad-Davásir - Biša (757/374)

13. ledna Biša - Biša (500/345)

14. ledna Biša - Džidda (676/163)