Mnoho, a to nejen sportovních akcí nějakým způsobem poznamenala pandemie. Ovlivnila i přípravy kladenského závodu? Přece jen jistá omezení stále platí a nikdo neví do kdy.

Nejpodstatnější je, že maraton chceme uspořádat v běžném formátu a tím předem rozvířit pochybnosti, zda se vůbec uskuteční. Pochopitelně budeme akceptovat aktuální opatření, která budou v té době platit. Na případné kompromisy budeme připravení, věříme však, že se situace dramaticky nezmění.

Poslední dva ročníky se uskutečnily na pozměněné trase. Nedojde v tomto směru k další změně?

Trasa bude mít stejnou podobu. K změně došlo, protože jsme chtěli vyloučit frekventovaný silniční úsek vedoucí okolo Sletiště směrem na Velkou Dobrou. K částečné jeho uzavírce tak už nebude docházet. Opět se poběží osm okruhů výhradně po lesoparku Lapák a Sletišti. Letos by měly být upraveny úseky po těžařích, takže už nebude hrozit možnost zranění, ke kterému jsou maratonci v závěrečných kilometrech víc náchylní.

V porovnání tratí minulé a současné, která je rychlejší?

Vyhodnotil jsem si to a došel k názoru, že aktuální trať je rychlejší. Řada běžců si oproti minulosti zlepšila svoje časy.

Bylo zmíněno, že on line registrace už probíhá, dá se po zkušenostech z předešlých ročníků odhadnout, kolik borců do Kladna přijede?

Budeme rádi za každého nového příchozího, ale obávám se, že letos poběží méně lidí, protože i vzhledem k přeložení závodů z jara je termínová listina doslova našlapaná závody.

V tom případě bude důležité, co mohou pořadatelé závodníkům nabídnout. Čím chcete konkurovat vy?

Například dlouholetými organizačními zkušenostmi. Běžci, kteří k nám pravidelně jezdí, nejvíc oceňují rodinné prostředí a perfektní servis. Výhodou je, že při každém okruhu budou probíhat stadionem, kde tradičně bude bohaté občerstvení, navíc každý účastník si může do vymezeného prostoru připravit vlastní občerstvení, což na velkých maratonech není možné. Další výhodou našeho závodu je, že se víceméně stále běží lesem, a to je v teplých dnech nesporné plus.

Podařilo se vám závod finančně zajistit, což není při aktuální situaci snadné?

To máme vyřešené. Podstatnou část nákladů pokryje startovné, další výdaje uhradí příspěvky od sponzorů a dotace kladenské radnice.

Důležitou osobou je startér. Kdo bude mít letos čest maratonce poslat na trať?

Vždy tady máme některého zajímavého sportovce, ať to byla vícebojařka Eliška Klučinová, vynikající běžecký publicista a bývalý český reprezentant Jiří Šoptenko, nebo další bývalí elitní běžci Ivan Uvízl a Vlastimil Zwiefelhofer. Také letos chceme přivést zajímavé jméno, ale vzhledem k zdravotní situaci je to složitější.

Na závěr, kdo jsou držiteli traťových rekordů?

Mezi ženami to je Ivana Martincová, která běžela v čase 2:51:42 a mužům vládne s časem 2:27:30 Mulugeta Serbesa. (na nové trati Michaela Dimitriadu - 3:02:57 hodin a Libor Eremka 2:37:19).