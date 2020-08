„Jsem hodně rád, že jsem tento turnaj dokázal vyhrát, protože je to tradiční a prestižní turnaj v Čechách a v minulosti to vyhrálo hodně slavných jmen,“ řekl po vítězném duelu šťastný osmnáctiletý tenista Sparty Praha, který ale hodně často trénuje v Kolíně, kde také dělal první krůčky.

Blízko k vítězství na tomto legendárním turnaji jste byl již loni, kdy jste prohrál až ve finále. Vzpomněl jste si během letošního finále na porážku z loňska?

Po prvním setu jsem si na to trošku vzpomněl a řekl jsem si, že to nemůže dopadnout stejně jako minulý rok. Jsem rád, že tento rok to dopadlo vítězně.

Zařadil jste se mezi nejúspěšnější účastníky turnaje, loni finále, letos vítězství. Zjišťoval jste, jestli má někdo lepší bilanci?

Nezjišťoval, ale je určitě velký úspěch, že jsem na takhle velkém turnaji loni došel do finále a tento rok zvítězil.

V kariéře jste vyhrál spoustu turnajů. Je vítězství v Pardubicích zatím váš největší úspěch?

Vítězství na Pardubické juniorce určitě beru jako jeden z největších úspěchů. Je hodně populární v Česku a má velkou historii. Samozřejmě i vítězství na mezinárodních turnajích a 3. kolo na grandslamu v Austrálii beru jako srovnatelné.

Vaše maminka, která je zároveň vaše trenérka, na Pardubické juniorce také kdysi startovala. Ve finále promarnila tři mečboly a k výhře jí chyběl jeden jediný míček. Vy jste naopak finále zvládl a nesmazatelně jste zapsaný na tabuli vítězů. Ocenila váš úspěch? Jaká byla její první slova na váš úspěch?

Je to pěkný příběh a jsem moc rád, že na té tabuli budu zapsaný navždy s velkými jmény českého tenisu. Mamka byla určitě ráda, že se mi to povedlo dotáhnout k vítězství a její první slova byla: Tak konečně jsi mě překonal (smích).

V porovnání s jejím vystoupením v Pardubicích si vedete lépe jak ona. Nyní si ji můžete dobírat…

Dobírat si ji určitě nebudu, protože to, co dokázala v juniorských letech, jsou opravdu velké úspěchy. V 15ti letech byla juniorskou mistryní světa a 150. hráčka WTA.

Stal jste se vítězem, ale finále jste nezačal zrovna dobře. První set jste prohrál. Nehrála roli nervozita? Přeci jenom jste byl favorit…

Věděl jsem před finále, že jsem favorit a trochu na mě v prvním setu nervozita dolehla, ale jsem rád, že jsem to nakonec zlomil a začal hrát od druhého setu o dost lépe.

Od druhého setu jste dominoval. Mladší soupeř dokonce dostal kanára. Co vám pomohlo?

Pomohlo mi, že jsem se uklidnil v hlavě a začal jsem se více soustředit a tím pádem dělat méně chyb.

Menší komplikace přišla v rozhodujícím třetím setu, kdy jste vedl 3:2, 40:0 při soupeřově podaní, pak však přišel déšť. Nebál jste se trošku o výsledek?

V tu dobu jsem se na kurtu cítil už dobře a vedl jsem, takže jsem si věřil, že to po té pauze zvládnu dohrát.

Finále se nakonec muselo dohrávat v hale na rychlém povrchu. To byla voda na váš mlýn. Přeci jenom váš herní styl rychlým povrchům vyhovuje víc…

Nevěděl jsem, jaký typ betonu přesně v té hale je, ale musím říct, že mi ten typ celkem vyhovoval a hrál jsem na něm opravdu dobře.

Do turnaje jste vstupoval jako druhý nasazený. Jedničkou byl Dalibor Svrčina, který ale ve čtvrtfinále prohrál právě s vaším finálovým soupeřem Donaldem. Sledoval jste od začátku turnaje jeho výsledky, a jak moc se vám ulevilo, když vypadl?

Dalibor je jeden z mých největších kamarádů mezi tenisty, takže jsem mu nic špatného nepřál a finále jsem si i s ním chtěl dokonce zahrát, ale bohužel se mu čtvrtfinále nepovedlo zvládnout.

Letošní finále se hrálo před zaplněným centrálním dvorcem, stejně jako to loňské. Vyhovuje vám, když je plný dům?

Jsem určitě rád, že finále mělo zase skvělou atmosféru jako minulý rok a že se na mě přijela podívat a podpořit celá moje rodina a kamarádi. Určitě mi to hodně pomohlo a povzbudilo.

Ve finále jste ukázal také gesto fair play. Při jedné z výměn zahlásil hlavní rozhodčí po Donaldově úderu aut, soupeř ani diváci na jeho výrok nereagovali, vy jste ale sportovně přiznal, že míč byl dobrý. Potlesk zaplněných tribun vás musel zahřát…

Bylo to za stavu 3:0 ve druhém setu a 30:15, soupeř zahrál míč na lajnu, tak jsem ho přiznal jako dobrý a je fajn, že to diváci takhle kladně ocenili.

Za vítězství jste dostal spoustu cen. Která vám udělala největší radost?

Dostal jsem hodně elektroniky od značky Apple, ale asi nejvíce mi udělala radost skleněná plaketa, na které jsou vyryta jména všech vítězů včetně mého.

V Pardubicích jste hrál dvouhru, ale ve čtyřhře jste nenastoupil. Proč?

V Pardubicích jsem se soustředil pouze na singl, debl pro mě nemá takový význam.

Letošní sezona je kvůli koronaviru taková podivná. Jaké jsou další vaše plány do druhé poloviny sezony?

Teď se budu chystat na mužské challengery, které budou v České republice, a pak doufám, že se uskuteční juniorské French open.

Vizitka

Věk: 17 let

Bydliště: Kolín

Klub: Sparta Praha

Největší úspěchy: Vítězství na mezinárodních turnajích ITF do 18 let, 3. kolo Australian open, čtvrtfinále na Orange Bowl USA, finalista na turnaji Futures 15k Milovice a finalista a vítěz Pardubické juniorky

Nejlepší úder: Forhend

Nejoblíbenější hráč: Rafael Nadal

Nejoblíbenější hráčka: Nemám žádnou oblíbenou

Nejoblíbenější turnaj: Australian open