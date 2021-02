Žádný jiný kolínský tým nehraje v mužské kategorii dospělých v olympijském sportu nejvyšší republikovou soutěž. Pouze basketbalisté BC Kolín. A v letošní sezoně, kdy si klub připomíná osmdesát let od svého založení, opravdu válí. Ještě nikdy v novodobé historii se Medvědi nedokázali vyšplhat tak vysoko. Nachází se na skvělém třetím místě, s bilancí patnácti výher a sedmi porážek. Před ním jsou jen čeští basketbaloví velikáni, Nymburk a Opava.

Basketbalisté Kolína přepisují klubovou historii. Daří se jim na jedničku | Foto: Václav Mudra

Je to pro kolínský tým nejúspěšnější absolvování základní části v celé jeho historii. Zároveň si tím Medvědi zajistili účast v letošním play off a také postup do skupiny A1. Zde se systémem každý s každým doma a venku utká šest nejlepších týmů ligové soutěže. Po skončení tak bude dáno pořadí pro finální vyřazovací vyvrcholení letošního ročníku.