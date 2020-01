Na závodníky čekalo 341 měřených kilometrů na trase Džidda - Vadž. Macík na trať vyrazil dvě minuty po desáté hodině dopolední středoevropského času a do cíle dorazil za 3:45:27 hodiny. Lepší byla pouze čtveřice jeho soupeřů. Devětadvacetiletý závodník nestačil na Rusa Sotnikova, Nizozemce Van Kasterena, Bělorusa Vjazoviče a vítěze etapy, kterým byl další Rus Šibalov, na něhož ztratil bez osmi sekund celých pět minut.

„Jednalo se o pěkně ostrý start. Kamení a písek skoro celou etapu, někdy to dokonce vypadalo, že jsme na jiné planetě. Během jízdy jsme se potýkali s menším výkonem kvůli palivu, ale to do dalšího průběhu závodu doladíme. Jinak auto šlape parádně. Navigace je těžká, přesně jak slibovali pořadatelé. Občas se tam všichni pěkně motali, ale Ferry (navigátor František Tomášek pozn. red.) nezaváhal. Myslím, že na úvod jsme si poradili dobře,“ pochvaloval si Martin Macík mladší povedený vstup do závodu.

V pondělí čeká Macíka etapa číslo dvě (Vadž – Naúm), která obsahuje 367 měřených kilometrů.