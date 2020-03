Jak vy osobně vnímáte, i s ohledem na to, že vám před nedávnem narodila dcera, momentální situaci v České republice?

Zatím s nadhledem, ale jsme opatrní. Zavřeli jsme například kavárnu, abychom nevystavovali sebe, naše zaměstnance ani hosty případným problémům. Nejdůležitější je teď zdraví. Musíme být všichni ohleduplní. To si bohužel stále ještě spousta lidí neuvědomuje.

Co říkáte na opatření, která vláda zavedla?

Nejsem politik ani epidemiolog. Dle mého laického pohledu řešení občas nevypadají systematicky a odborně. Začalo to akcemi na poslední chvíli, kdy ani odpovědní lidé neměli informace dopředu. To se podle mě mohlo řešit mnohem lépe, navíc ne z pozice premiéra, ale odborníků. Pochopil jsem, že zazněla také slova, která nebyla pravdivá. A to nesleduji každý detail vývoje, jako spoustu ostatních lidí.

Udělal byste tedy něco jinak?

Zajímal by mě spíše názor zasvěcených expertů. Ale je to nová situace pro všechny. I nedokonalé řešení je lepší než žádné. Teď se uvidí, co udělá karanténa. Mrzí mě, že sice máme spousty informací, jak se chránit, ale není kde koupit ochranné pomůcky.

Máte nějaké informace ze světa od svých soupeřů?

Ne příliš, ale jsme v kontaktu s Holanďany a ti třeba situaci nevnímají tak vyhroceně. Když jsem jim říkal o naší karanténě, divili se, jako by to v Holandsku nebyl žádný problém. Přitom vývoj u nich není výrazně lepší.

Co to znamená pro váš plánovaný závodní program?

Věřím, že závodní program nebude zásadně narušen. Vše je v plánu až od dubna. Samozřejmě naše veřejné akce, jako tréninky s fanoušky v Sedlčanské kotlině, to asi odsuneme o nějaký čas dozadu. Talk show Posedlí Dakarem 2020 jsme zvládli doslova za pět minut dvanáct. Teď, když je chvilka klidu, plánuji z našich domovů s celým mým realizačním a marketingovým týmem aktivity na další rok.

Takže nepřipravujete nějakou záložní variantu?

Zatím ne. Věřím, že se situace uklidní a naše imunitní systémy si poradí. Pokud by měla karanténa trvat měsíc a déle, začal bych řešit co a jak.

A co vaše individuální příprava?

Momentálně nemohu navštěvovat fitko, takže budu muset ladit formu později. Budu asi trochu cvičit z domova, ale to je nepodstatný detail.

Jak už jste to naznačil, největší dopady tedy zatím zřejmě pociťujete na vaší podnikatelské činnosti, že?

Tam je zatím pro mě osobně největší problém. Jak už jsem řekl, naše kavárna Pilot Café je zavřená, ostatní aktivity hodně potlačené, protože jsem veškeré schůzky přeložil. Jsem zvědavý, jaký bude celkový dopad.

Byly poslední dny hodně hektické?

Zajímavý byl hlavně uplynulý víkend, kdy jsme mohli vydávat cokoli v kavárně pouze „přes okénko“, takzvaně pouze to go. Hodně lidí vůbec nevědělo, co a jak. Dokonce na nás přišla městská policie, která vše kontrolovala. A v práci byla zajímavá nálada, pozitivní, ale zvláštní. Nechtěli jsme všechno jídlo vyhazovat, proto víkendový provoz proběhl takto. Pak jsme zavřeli.

Platí to i pro vaši týmovou dílnu?

Tam jde vše podle plánu, máme pouze pár mechaniků, každý má téměř svou dílnu nebo kancelář, takže jsou minimálně v kontaktu. Pracuje se pouze na jednu směnu a uvidíme, jak to půjde dál.

Nemůže se tedy stát, že byste nedokázali závodní speciál připravit na Dakar?

Je teprve konec března, věřím, že to všechno půjde podle plánu. Určitě nás to trochu posune. Nejdůležitější je, aby byli všichni zdraví. A pak aby moc neklesla ekonomika. To by mohl být problém i pro nás, jelikož závodíme také díky našim sponzorům.

Mohl by tedy nakonec být v ohrožení i následující Dakar, který se pojede v lednu 2021?

Já doufám, že ne. Je to naštěstí hodně daleko. Pokud by to mělo ohrozit i lednový Dakar, byl by to mega průšvih. Věřím, že k ničemu podobnému nedojde.

Kdy musí být jasno?

Organizátoři obvykle představují přibližnou trať nového ročníku Dakaru v květnu, červnu. Pak začínají průzkumné cesty a příprava roadbooků. Předpokládám ale, že tyto aktivity případně pořadatelé dokáží posunout, pokud bude potřeba.