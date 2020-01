Zažil Dakar, na který bude ještě dlouho vzpomínat. Navzdory problémům, které ho po celou dobu provázely, vyrovnal své nejlepším umístění – páté místo z roku 2018. Navíc se Martinu Macíkovi v době konání závodu doma narodila dcera Mia, kterou měl možnost poprvé spatřit až v úvodu probíhajícího týdne, po svém návratu ze Saúdské Arábie. „Mám radost, že to všechno dobře dopadlo. Jsem šťastný tatínek,“ pochlubil se třicetiletý sedlčanský závodník.

Martin Macík obsadil na Dakaru 2020 páté místo | Foto: Big Shock Racing tým

Radost měl ale pochopitelně i z dakarského výsledku, který bere jako ocenění celého týmu. „Jsem za to vděčný, protože jsme si s celým týmem obrovsky mákli. Přitom každému bych přál zažít tu dobrou náladu jak v našem bivaku, tak v kabině. Kluci mechanici do všeho šli s vervou, každý den makali do ranních hodin, každý den hrála muzika. Musím říct, že taková parta se těžko hledá. A dík si zaslouží také naši fanoušci, partneři a rodiny, protože podpora letos byla neuvěřitelná a my si jí moc vážíme. S letošním Dakarem jsme spokojení,“ řekl Martin Macík.