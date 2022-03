Body: Jebavý M. 12, Batelka Š. 10, Lojek M. 10, Kačer K. 8, Řezníček T. 4, Coubal J. 3, Starý M. 2.

BC Kolín – TJ Sokol Kbely 45:51

Body: Coubal J. 13, Batelka Š. 12, Kačer K. 7, Lojek M. 6, Jebavý M. 6, Starý M. 1, Řezníček T. 1.

BC Kolín – TJ Sokol Kbely 48:62

Body: Řezníček T, 12, Batelka Š. 11, Coubal J. 8, Kačer K. 6, Lojek M. 5, Jebavý M. 4, Starý M. 2.

„Víkend nám přinesl bohužel tři prohry. Ve všech zápasech jsme mysleli na vítězství, bohužel se nám to ani jednou nepovedlo. Sráželo nás obrovské množství nedaných šestek, střel z delší vzdálenosti a rychlý protiútok soupeře. Víme, na čem máme pracovat a uděláme maximum pro to, abychom to zlepšili,“ uvedl trenér Michal Vlček.

U14 dívky – Žákovská liga

Jiskra Kyjov – BC Kolín 45:54

„S Kyjovem jsme vyhrály o 30 bodů, tudíž naše očekávání se nesla ve stejném duchu. Bohužel vlažný vstup do utkání, nulová koncentrace, zbrklé chyby nás velmi srážely dolů, ale i přesto se ukázala síla týmu a utkání jsme dokázaly vyhrát,“ potěšilo trenérku Lucii Vetorovou.

Body: Bártlová N. 14, Halámková N. 11, Kroužilová M. 10, Kleinová K. 8, Hoznauerová L. 4, Tichá N. 3, Šibravová L. 2, Ottová L. 2.

KP Brno – BC Kolín 44:41

„Se soupeřkami z Brna se hrál pohledný, tvrdý basketbal, který bavil nejen hráčky a trenéry, ale jistě i diváky. Škoda jen neproměněných posledních třech šestek, které by nás posunuly do prodloužení, ale holt o tom sport je a je třeba si připomenout, že holky sbírají cenné zkušenosti do nadcházející sezony,“ podotkla trenérka Tereza Švachová.

Body: Halámková N. 9, Kroužilová M. 8, Bártlová N. 7, Šibravová L. 6, Kleinová K. 5, Hoznauerová L. 4, Tichá N. 2.

U17 dívky – Liga kadetek

Basket Slovanka B – BC Kolín 49:45

„V sobotu jsem vedl utkání a musím říct, že se jednalo o mé první utkání v této kategorii dívek. Utkání bylo velmi vyrovnané, bohužel jsme na konci udělaly několik chyb a špatných rozhodnutí, což nás stálo vítězství,“ přiznal zaskakující trenér David Machač.

Body: Krausová B. 12, Bláhová Nela 8, Vaňková T. 7, Ulčová A. 6, Bláhová Natálie 5, Jebavá M. 3, Dohaničová S. 2, Bečvářová K. 2.

Tygři Praha B – BC Kolín 58:65

„V zápase jsme místy vedly až o 25 bodů a nakonec jsme urvaly vítězství o 7 bodů. Zápas jsme dohrávaly bez dvou hráček základní rotace, které se vyfaulovaly. V utkání jsme proměnily několik tříbodových střel, kdy například Kamča to měla v prvním poločase 3/3 z této vzdálenosti,“ řekla trenérka Lucie Vetorová.

Body: Bláhová Nela 25, Bečvářová K. 11, Krausová B. 10, Horká A. 6, Borovičková G. 4, Vaňková T. 3, Dohaničová S. 3, Jebavá M. 2.

U17 chlapci 2006 – Nadregionální liga

TJ Jiskra Havlíčkův Brod – BC Kolín 68:62

„V tomto zápase jsme utrpěli teprve druhou letošní porážku, ale musím říct, že zcela zaslouženě. Do zápasu jsme vstoupili velmi vlažně a mysleli jsme, že se soupeř porazí sám. V útoku ani obraně jsme neplnili pokyny a každý si na hřišti dělal, co chtěl. A takhle se v kategorii U17 hrát nedá. Každý musí hledat chyby u sebe a ne u ostatních,“ konstatoval trenér David Machač.

Body: Kropáček M. 17, Jánský O. 13, Šťastný M. 11, Tichovský D. 9, Adámek M. 6, Hruška A. 2, Matoušek J. 2, Konývka R. 2.

TJ Jiskra Havlíčkův Brod – BC Kolín 78:94

„Druhé utkání mělo zcela opačný průběh. Sice nám nevyšla první čtvrtina, ale změnili jsme způsob hry a nasazení. Začali jsme hrát kolektivně, v útoku začal putovat míč a nacházeli jsme volné střelce a oproti prvnímu zápasu jsme tyhle střely proměňovali,“ podotkl David Machač.

Body: Kropáček M. 23, Jánský O. 19, Šťastný M. 10, Konývka R. 10, Adámek M. 10, Matoušek J. 8, Tichovský D. 7, Guk V. 5, Hruška A. 2.

Muži B – 2.liga – play-off

Sokol Žižkov – Kolínsko-kutnohorský BK 61:105

Body: Merta T. 29, Novák P. 25, Kocourek M. 17, Fišera M. 13, Němeček J. 11, Somberg F. 5, Prušinovský J. 3.

Kolínsko-kutnohorský BK – Sokol Žižkov 92:93

Body: Somberg F. 21, Novák P. 21, Merta T. 16, Němeček J. 12, Koláčný L. 10, Kocourek M. 8, Prušinovský J. 4.

První kolo play-off rozhodl první zápas, kdy jsme na palubovce soupeře zvítězili o 44 bodů. Nedělní utkání se již jen dohrávalo, když o postupu do semifinále druhé ligy bylo již rozhodnuto. V dalším kole se utkáme s týmem Lynx Liberec, který zatím v soutěži utrpěl pouze jednu porážku, a to proti nám.,“ připomněl trenér Petr Kratochvíl.

Ženy – Středočeská basketbalová liga

BC Benešov B – BC Kolín 58:40

„Do Benešova jsme vyrazili v okleštěné sestavě, ale i přesto jsme chtěli potvrdit roli favorita a zvítězit. Bohužel se nám nepovedl už vstup do utkání a i přesto, že jsme ještě na začátku třetí čtvrtiny dokázali náskok domácích stáhnout na jednociferný rozdíl. Na další vzepětí již nebylo sil,“ přiznal trenér Filip Rytina.

Body: Štěpánková R. 16, Černá N. 8, Bezoušková D. 5, Soukalová D. 4, Fekarová T. 3, Hoznauerová A. 2, Máchová D. 2.

Šmoulinka cup

V neděli nejmenší basketbalisté odehráli další kolo Šmoulinka cupu. Tentokrát turnaj uspořádalo družstvo Wizards Praha. Kolín se domů vracel s jednou výhrou a jednou porážkou.

Kolínské trenérky Kateřina Macháčková a Tereza Pekařová si turnaj a vystoupení nejmenších velmi chválily.

„Z prvního zápasu si naši svěřenci odnesli zaslouženou výhru. Chtěli jsme se soustředit hlavně na přihrávky a kolektivní hru, a to naše děti zvládly na jedničku. I přes velkou bojovnost skončil druhý zápas prohrou o šest bodů, ale děti zaslouží ohromnou pochvalu. Až do poslední vteřiny se nevzdávaly. Odjížděli jsme moc spokojené a na každém turnaji jsou vidět velké pokroky a zlepšení všech hráčů,“ shodly se trenérky.

