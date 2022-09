Jako první vstoupila do soutěže trojice kladivářů. Závod vůbec nevyšel Martinu Buryanovi, který byl po zisku stříbrné medaile z mistrovského závodu mužů jedním z hlavních favoritů, ale bohužel nezaznamenal ani jeden zdařený pokus. Do užšího finále tak postoupil z osmé příčky Karel Hanuš, který tuto pozici nakonec obsadil výkonem 50,86 m. O příčku za ním zůstal junior Vlastimil Trnka, který poslal kladivo do vzdálenosti 50,14 m.