Hrála jste před trenérskou kariérou aktivně basketbal. Jak jste se k němu dostala?

K basketbalu jsem se dostala přes kamarádku, která mě vzala na trénink. Zkusila jsem si pár tréninků a začala tam chodit. Po pár letech hraní jsem začala i s postupným trénováním přípravek. To byl ten správný impulz, kdy jsem se rozhodla, že se chci věnovat trénování mládeže.

Co vás vedlo k tomu, že jste poměrně v brzkém věku začala s trénováním?

Moje trenérka mě oslovila, zda bych nechtěla trénovat děti. Mě to bavilo a naplňovalo.

Jak dlouho už vlastně trénujete?

Letos započnu již devátou sezonu. Během své trenérské kariéry jsem trénovala všechny dívčí kategorie, kromě kategorie do devatenácti let. Teď se snažím věnovat především kategoriím U14 a mladším.

Jaké je vaše basketbalové vzdělání?

Druhé nejvyšší basketbalové vzdělání.

Přemýšlíte nad tím, že byste si udělala i nejvyšší trenérskou licenci?

Zatím nad tím neuvažuji, jelikož tato licence slouží k tomu, abych mohla trénovat nejvyšší ženskou ligu, popřípadě mužskou. A to zatím nemám v plánu (smích).

Je nějaká hráčka, kterou jste trénovala, a ta se dostala do reprezentačního výběru, nebo hraje v ŽBL?

Ano. Trénovala jsem Terezu Královou od kategorie U12 až po kategorii U17. Potom se rozhodla jít do BK Loko Trutnov, kde zároveň studovala střední školu. V týmu BK Loko Trutnov se následně probojovala do A týmu, kde v loňské sezoně zapisovala pět bodů na zápas, když strávila přes deset minut na utkání na hřišti. Bohužel tuto sezonu jí překazilo operace kolene.

Byla jste s dětmi během nouzového stavu v kontaktu, když nebyly tréninky?

Ano, přes skupinové konverzace na WhatsApp, kde jsem zjišťovala, zda plní tréninkový plán, který jim byl zaslán.

Co jste jim radila, ať dělají?

Holky dostaly tréninkové plány i videa, které byly zaměřené hlavně na zpevnění těla. Tréninkové plány odevzdávaly vyplněné.

Jaké máte plány do příštích sezon?

Budu se snažit dělat co nejvíce nábory pro malé děti. A také se budu snažit o co nejlepší výsledky v kategoriích, které trénuji.

A které to budou?

Medvídek, přípravka, U13 holky, U15 holky.